Murió el DJ británico Maxi Jazz, líder de la banda de música electrónica Faithless

Maxi Jazz / Foto: AFP.

Sobre Maxi Jazz y Faithless

El DJ británico Maxwell Fraser, conocido artísticamente como Maxi Jazz y por ser el vocalista y líder de la banda de música electrónica Faithless,, y fue despedido por sus compañeros de grupo en redes sociales como un "letrista brillante y una magnífica presencia en el escenario".Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la noticia fue confirmada a través de esa vía por Sister Bliss y Rollo Armstrong, los otros dos integrantes de Faithless, quienes aseguraron que su colega murió "pacíficamente mientras dormía"., agregaron en el posteo que realizaron en Facebook.Además, escribieron:El grupo originario de la ciudad de Londres y nacido en los '90, saltó a la fama en esa década por su hit "Insomnia", y por otros exitosos cortes como "We Come 1", lanzado en 2001.Maxi Jazz, que había comenzado su carrera como DJ de una radio pirata, fue líder de Faithless desde 1995 hasta 2011, cuando decidió irse, y después una vez más desde 2015 hasta 2016, momento en que se dedicó a formar su propio proyecto, Maxi Jazz & The E-Type Boys.