El mayor grupo disidente de las FARC anunció una tregua de fin de año

#AvanzaLaPaz escuchando las comunidades y los procesos organizativos, las EMC FARC declaran cese unilateral del fuego hasta el 2 de enero de 2023. El gobierno de @petrogustavo sigue firme en la construcción de la Paz y espera el nombramiento de los voceros para el diálogo. pic.twitter.com/M6wD60UgYG — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) December 24, 2022

En este momento tanto el ELN, como la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las agrupaciones armadas de la Sierra Nevada y Buenaventura han iniciado una tregua unilateral. Esperamos que se consoliden verdaderos procesos de Paz. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 24, 2022

Las FARC en los últimos años

El mayor grupo de guerrilleros que no se acogió al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, declaró un cese al fuego unilateral hasta el 2 de enero, anunció este sábado la oficina del comisionado presidencial de paz."Escuchando (a) las comunidades y los procesos organizativos, las EMC (Estado Mayor Central de las) FARC declaran cese unilateral del fuego hasta el 2 de enero de 2023", señaló en Twitter el Alto Comisionado para la Paz., la última guerrilla reconocida del país, que lleva adelante negociaciones de paz con el gobierno colombiano en la capital venezolana, Caracas.Ambas organizaciones se comprometieron a cesar los ataques contra la fuerza pública hasta el 2 de enero.Según el presidente colombiano, el progresista Gustavo Petro, otras estructuras ilegales, como la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte) y bandas del puerto de Buenaventura, el más importante sobre el Pacífico, también han declarado el cese al fuego."Esperamos que se consoliden verdaderos procesos de Paz", tuiteó Petro después del anuncio del denominado Estado Mayor Central de las FARC.En cabeza de alias Ivan Mordisco, los rebeldes han manifestado su interés de hacer parte de la "paz total", la política con la que Petro pretender extinguir mediante el diálogo el conflicto armado que se mantiene en Colombia pese a la disolución de las FARC.La noticia de la tregua se dio poco después de que cuatro jóvenes, entre ellos dos adolescentes ecuatorianos, fueran liberados por rebeldes disidentes de las FARC que están en acercamientos con el gobierno colombiano."Los tres adolescentes y el joven de 18 años estaban en poder del frente Iván Ríos habían sido capturados en medio de enfrentamientos" con otro grupo que se apartó del pacto de paz firmado por la guerrilla FARC, en el municipio fronterizo de Tumaco, indicó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.Imágenes difundidas por la entidad muestran el momento en que los dos menores ecuatorianos fueron entregados a autoridades de su país en el paso fronterizo de Rumichaca.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que también participó en la operación, aseguró que "las cuatro personas se encontraban en adecuadas condiciones de salud"."Saludamos el gesto humanitario del grupo armado al entregarnos a estas personas para que puedan reencontrarse con sus familias", expresó Michele Arisi del CICR, citado por la agencia de noticias AFP.Aunque hubo acercamientos entre las partes, Petro reiteró que la presión militar "no cesa mientras no haya realmente una voluntad de negociación".Durante la semana, los rebeldes realizaron varios ataques con explosivos y ráfagas de fusil contra la fuerza publica en la región de Cauca, cerca de la frontera.La ofensiva dejó a varios militares heridos y llevó al gobierno a pedir "una demostración en la práctica" de la buena voluntad de los disidentes.La liberación ocurrió en una zona rural donde colgaban pancartas de la Segunda Marquetalia, una facción disidente liderada por Iván Márquez, el exnúmero dos de las FARC, según imágenes divulgadas por la Defensoría.El grueso de las FARC se desmovilizó en 2017 para convertirse en partido político tras firmar un acuerdo de paz.Sin embargo, algunos excombatientes se rearmaron en regiones donde el estado tardó en llegar tras el pacto.Sin un mando unificado, estos grupos suman unos 5.200 miembros, de acuerdo con el centro de estudios Indepaz, y se financian principalmente del tráfico de droga.Hoy se enfrentan entre ellos y con otros grupos armados por las rentas de la cocaína en el país con mayor producción de esa droga a nivel mundial.En septiembre pasado, el comisionado de paz, Danilo Rueda, se reunió en el departamento sureño de Caquetá con delegados del Estado Mayor Central de las FARC para explorar una eventual negociación, que no se ha iniciado oficialmente.Según Rueda, el ex número dos de las antiguas FARC y negociador de paz en La Habana, Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, también está interesado en participar de los diálogos de paz que propone Petro, primer presidente de izquierda de Colombia.