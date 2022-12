El cuarteto URMG despliega su pasión por el jazz en su primer disco

URMG -sigla con las iniciales de sus apellidos- realizó en 2022 una extensa gira por la Argentina / Foto: Prensa.

“Creo que nuestra intensidad y vuelo parte desde esa plataforma que es la de la felicidad que nos provoca hacer música juntos. Nos reúne el amor a esta música, una afinidad musical de muy larga data y el gusto de tocar juntos” Oscar Giunta

"El recibimiento del público ha sido hermoso en cada uno de los conciertos y giras que hemos realizado en todo el país. Me alegra pensar que todo proviene de una feliz identificación musical y de un cariño genuino y eso es lo más grande que puede ocurrir"

El trompetista Juan Cruz de Urquiza, el pianista Guillermo Romero, el bajista Javier Malosetti y el baterista Oscar Giunta, cuatro grandes exponentes del jazz argentino, presentaron la noche del viernes en Thelonious Club el primer y homónimo álbum de URMG, agrupación que los reúne y en la que vuelcan su experiencia y el amor que sienten por esta música.“De algún modo, el cuarteto es una propuesta en la cual cada uno de nosotros encuentra un ámbito para tocar a sus anchas, con el respaldo y confianza mutua que nos brindamos luego de varias décadas de escenarios compartidos”, expresó, luego de una doble función la noche del viernes en el emblemático local del barrio porteño de Palermo.“Creo que nuestra intensidad y vuelo parte desde esa plataforma que es la de la felicidad que nos provoca hacer música juntos –describió el baterista-. Nos reúne el amor a esta música, una afinidad musical de muy larga data y el gusto de tocar juntos”.En paralelo a sus actividades solistas, los músicos, que a lo largo de sus caminos compartieron diferentes formaciones en distintos momentos de su vida, ahora se unen en esta poderosa agrupación.URMG -sigla con las iniciales de sus apellidos- viene realizando una extensa gira por la Argentina, con conciertos en los que despliegan el tono de su flamante disco, con un lenguaje jazzístico en sus enfoques más elegantes y sofisticados.Romero colabora con inspirados arreglos de música del estadounidense Jerome Kern, entre otros compositores del género, Urquiza sorprende con sus interpretaciones llenas de versatilidad, mientras Malosetti y Giunta encaran la sección rítmica con una intensidad que imprime el pulso de un viaje sonoro atrapante.El álbum, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluye además música original y propia de los integrantes de la banda.- El repertorio del álbum se compone tanto de algunos clásicos del jazz, magistralmente arreglados para esta formación por nuestro pianista Guillermo Romero y nuestro trompetista Juan Cruz de Urquiza, a lo que se fueron sumando con el correr del tiempo la inclusión de composiciones propias y originales de los integrantes del grupo. Creo que toda la música del disco finalmente mantiene una unidad sonora y estética propia de la banda y eso nos llena de orgullo y felicidad. No obstante, creo que, para quienes tocamos este género, siempre el foco esencial está puesto en la feliz interacción que se genere a la hora de tocar juntos y la buena energía que por consiguiente se genere con la audiencia a partir de eso. En tal sentido, el repertorio de alguna manera es también accesorio a esa finalidad que personalmente considero esencial. Sin magia, amor y una cuota de humor, no hay mucho. Nos alegra haber podido plasmar todo ese espíritu en este álbum.- Este primer álbum de URMG es la cristalización del proyecto en conjunto y coliderado por los cuatro que hemos encarado. Esto comenzó hace un año y medio, a mediados de 2021, con una intensa agenda de conciertos en la ciudad de Buenos Aires y giras por todo el país. Realmente estamos muy felices con el resultado, porque sentimos que ha logrado plasmar el ánimo de nuestros conciertos en vivo y con el repertorio madurado en cada uno de los escenarios y giras, y con el inmenso plus de haberlo registrado en los estudios del Abasto Monsterland, bajo la pericia técnica de grabación, mezcla y mastering del gran Álvaro Villagra y su equipo. Este álbum también nos ha abierto las puertas para comenzar a trabajar con la productora 300 Producciones que, a partir de ahora, lleva adelante toda la labor de Booking & Management de URMG para la Argentina y el exterior del país, y al mismo tiempo son los directivos del sello "Submarino Atómico", que edita nuestro disco.- Cada uno de nosotros lleva adelante una carrera solista como líderes de nuestros respectivos grupos, con álbumes en nuestro bagaje. En mi opinión, esto ha generado que en nuestra banda conjunta estemos quizás más enfocados en un encare musical mucho más afincado en la música que siempre amamos tocar, el modo de hacer música con el que nos formamos y criamos musicalmente y el repertorio y el perfil de la banda van claramente en esa dirección.- El recibimiento del público ha sido hermoso en cada uno de los conciertos y giras que hemos realizado en todo el país. Si bien esta es una banda "nueva", sería innegable pensar que todo esto no tiene que ver con todo lo realizado por cada uno de nosotros con sus respectivos proyectos solistas durante tantos años. Me alegra pensar que todo proviene de una feliz identificación musical y de un cariño genuino y eso es lo más grande que puede ocurrir, porque genera el terreno propicio para que la música se formule en el mejor de los contextos.- Prefiero sentir que esta banda pudo "haber sido" a lo largo de varias décadas y que, por algún designio determinado, está ocurriendo hoy. Me refiero a que, en gran medida, lo que nos llevó a formar URMG tiene que ver con una afinidad musical que existe entre nosotros desde hace muchos años y que ya nos había reunido a lo largo de las décadas en otros proyectos estables o circunstanciales. Me parece que nuestro encuentro actual en esta banda se sustenta netamente en el afán de tocar juntos y una empatía musical que, a esta altura, es simbiótica.