"Solamente me falta el título de Turismo Carretera para coronar mi carrera"

El tandilense Leonel Pernía recibió el Olimpia de Plata tras consagrarse campeón del TC 2000 y salir cuarto en el Turismo Carretera / Foto: Twitter.

Pernía dobla exigido su Torino para poder controlar el primer puesto en una serie de TC en Posadas.

Leonel Pernía, el piloto de 47 años que este año se consagró campeón del TC 2000,y engalanar una más que aceptable trayectoria deportiva dentro del automovilismo local.el premio otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) que distingue anualmente a los deportistas argentinos, el tandilense se sinceró ante la consulta de Télam."Solamente me falta el título del TC (Turismo Carretera).sostuvo el ganador del premio, en una terna que compartió con el rionegrino José Manuel Urcera (casualmente el campeón en este 2022 en la categoría más popular) y el cordobés Franco Girolami (de destacada labor internacional con la obtención del titulo en el TCR Europeo).Muy feliz por la distinción alcanzada,reconoció sentirse "emocionado, con la estatuilla en las manos. Es un premio hermoso", dijo.Pernía, al igual que su padre Vicente Alberto y su hermano Mariano,transformándose en piloto de carreras, casi por mandato familiar.A los 47 añosel tandilense admitió que la distinción lograda es consecuencia lógica de "mucho esfuerzo y trabajo, de seguir entrenándome fuerte diariamente", sostuvo.pero encuentro la motivación en esa fuerza interior que tengo para no dejarme estar. Creo que eso depende de cada piloto, ese fuego ganador que tenemos", manifestó Pernía, en relación a la intención que lo moverá durante 2023 a sentirse "protagonista y competitivo" en las distintas divisiones en las que incursione."Cuando obtenés resultados, la llama se mantiene.hasta que tenga una señal en contrario", consideró el ganador del título de la clase 3 del Turismo Nacional en la temporada 2018.Con 197 competencias disputadas en el TC,Desde hace dos años corre con una unidad de la organización Las Toscas Racing de la marca Torino, luego de haberlo hecho con un Ford del equipo de Omar 'Gurí' Martínez."Es muy difícil ser campeón en TC.Pero no voy a dejar de intentarlo", insistió el piloto bonaerense.Pernía finalizó el actual campeonato del TCtambién con Torino.Una alegría adicional tendrá Leonel en el 2023 que se avecina.pero dentro del esquema del TC2000 Series."TC2000 es una categoría que me gusta muchoPor suerte pudimos cerrar un acuerdo donde yo voy a correr en TC2000 y Tiago, dentro del mismo equipo, en TC2000 Series. Será un año para disfrutar y trabajar juntos en el mismo box", destacó Leonel.Por último, Pernía tambiénde parte del seleccionado argentino."Yo era muy chico en el '86Se lo merecían todos, se lo merecía principalmente (Lionel) Messi, pero todo el equipo hizo un esfuerzo excepcional", describió.Y seguirá habiendo esa química, porque acá hay un grupo para apostar y seguir creciendo", finalizó.