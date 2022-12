Raverta: "Pareciera que a la oposición no le importa que los argentinos se jubilen"

"La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800.000 argentinos y argentinas". Foto: Victoria Egurza

Raverta destacó que el proyecto en cuestión "ya venía con media sanción en el Senado, por lo tanto la ilusión era que se convierta en ley"

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, afirmó este viernes que "pareciera que a la oposición no le importa que los argentinos se jubilen"para que hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes necesarios, Raverta destacó que el proyecto en cuestión "ya venía con media sanción en el Senado, por lo tanto la ilusión era que se convierta en ley". "Pareciera que a la oposición no le importa ni le parece necesario que las argentinas y argentinos se jubilen porque, pero directamente no lo quisieron discutir", sostuvo.pero pudiendo devolver lo que se le debía al Estado. Se festejó mucho y de hecho la enorme cantidad de jubilados que conocemos fue gracias a esa moratoria", agregó.Por otra parte, afirmó que en el paíspara poder acceder a los 30 años de aporte que pide la ley, por eso queríamos el Plan de Pago de Deuda Previsional, para poder devolver esos años de aportes pudiendo acceder a una jubilación", finalizó la titular del organismo.