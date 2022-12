El FdT calificó de "farsa" y "engaño" el proyecto de anulación de impuesto a las tarjetas

"El oficialismo pretendía agregar al proyecto una cláusula que dejaba en suspenso la eliminación del impuesto. Si la intención fue modificar el proyecto original para que diga exactamente lo contrario, no convalidamos ese engaño a los porteños. No convalidamos esa estafa" Comunicado del Frente de Todos

El interbloque de Juntos por el Cambio (JXC) en la Legislatura porteña no logró aprobar la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito pretendida por Horacio Rodríguez Larreta y que fue calificada de "farsa" y "engaño" por la oposición a raíz de un cambio de última hora que sujetó la medida al cumplimiento delLa imposibilidad de alcanzar los escaños suficientes se dio durante la sesión extraordinaria convocada por el oficialismo porteño para dejar sin efecto el tributo a las compras con tarjetas de crédito, que fue creado por la gestión local en 2020 para compensar la baja del porcentaje de la coparticipación que fue establecida por el Gobierno nacional en 2020.En rigor, la ley redactada por el Ejecutivo disponía la derogación del impuesto desde el 22 de diciembre tras el fallo del máximo tribunal que aumentó a 2,95 el coeficiente que recibe la Ciudad por los fondos coparticipables en respuesta a la demanda del Gobierno porteño que, en su planteo, pidió por el 3,5 fijado durante la Presidencia de Mauricio Macri.No obstante, la propuesta de Rodríguez Larreta enviada a la Legislatura fue modificada desde JxC en las horas previas a la sesión extraordinaria con el propósito de condicionar la eliminación del tributo a que la Ciudad de Buenos Aires perciba el coeficiente determinado por la Corte.y aclarar que implica ceder a la Ciudad de Buenos Aires "más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe".Con el nuevo texto,"El oficialismo pretendía agregar al proyecto una cláusula que dejaba en suspenso la eliminación del impuesto. Si la intención fue modificar el proyecto original para que diga exactamente lo contrario, no convalidamos ese engaño a los porteños. No convalidamos esa estafa", indicaron desde el FdT en un comunicado.En declaraciones a Télam, la legisladora del FdT Claudia Neira explicó que JxC intentó "agregar una cláusula en la cual se decía que la eliminación era transitoria e iba a quedar en suspenso", situación que "no podíamos admitir porque era un engaño a los porteños"."Larreta se apuró a enviar un proyecto en el que tampoco estaban las precisiones sobre en qué iban a iban a gastar los 180.000 millones de pesos adicionales, así como no figuraba una adecuación de un presupuesto que iba a tener un impacto enorme", remarcó.Para el legislador del FdT Javier Andrade, fue "una vergüenza lo que hicieron" desde el oficialismo "de agregar una cláusula para que quede en suspenso la baja impositiva" y consideró que "fue un montaje burdo para obtener el titular de marketing electoral que necesitaban para cerrar el año".La diputada Alejandrina Barry, del FIT Unidad-PTS, dijo que el espacio que representa acompaña "cualquier tabla para bajar el impuesto a las tarjetas que no sea condicional" y, en ese sentido, sostuvo que "lo que propuso el oficialismo es una extorsión y un show electoral".Desde la Libertad Avanza, Ramiro Marra se mostró molesto porque "ahora vamos a volver a discutir esto en marzo, pero mientras tanto los contribuyentes van a tener que seguir pagando el impuesto" y agregó que "la intención de Juntos por el Cambio nunca fue la de bajar impuestos, sino la de extorsionar al Gobierno nacional para que devuelvan la coparticipación".El presidente del bloque oficialista Vamos Juntos, que integra JxC, Diego García Vilas, consideró que la propuesta en debate estuvo enmarcada en "cumplir con nuestra palabra de bajar impuestos"."Sin embargo, nos encontramos con una oposición que no está dispuesta a habilitar la discusión y con un Presidente que expuso públicamente que va a incumplir el fallo de la Corte Suprema con respecto a los recursos de la coparticipación", añadió.En un comunicado difundido después de la sesión, el bloque de legisladores del FdT afirmó que "Larreta miente y engaña a la ciudadanía una vez más"."Hoy el oficialismo porteño llevó adelante en la Legislatura una sesión vergonzosa con el único fin de instalar una mentira de campaña y responsabilizar a nuestro bloque por la imposibilidad de bajar impuestos", sostuvo el texto.En ese sentido, manifestó que "esto es absolutamente falso: desde el bloque de legisladores y legisladoras del FdT acompañamos siempre la baja de impuestos que tienen como objetivo aliviar el bolsillo de los y las porteñas"."Hemos presentado innumerables proyectos en ese sentido que nunca llegaron al recinto por la decisión política del oficialismo", afirmó el bloque del FdT y sostuvo que "hoy tampoco pensaban votar la derogación del impuesto de sellos a las tarjetas de crédito, ya que agregaban una cláusula en el mismo texto que suspendía su aplicación".En ese contexto, expresó su repudio al "acting electoral que está llevando adelante el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en relación a la coparticipación" y afirmó que "el slogan macrista de la defensa de la instituciones y la democracia no tienen ningún correlato con sus acciones"."En ese sentido, vamos a seguir insistiendo con la derogación del impuesto de sellos a las tarjetas de crédito" aseguraron los diputados del FdT en el comunicado y advirtieron que "vamos a continuar planteando la necesidad de avanzar con el pedido de juicio político a Juan Bautista Mahiques y a Marcelo D'Alessandro para que sean juzgados y removidos de sus cargos a partir del viaje a Lago Escondido: con Lawfare no hay democracia posible".