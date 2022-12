Diputados nacionales presentaron un proyecto para crear una ley federal para la industria audiovisual

Diputada del Frente de Todos (FdT) por La Rioja, Gabriela Pedrali.//Foto noticias.espacioaudiovisualnacional.org

Qué propone el proyecto

Diputados nacionales encabezados por la legisladora del Frente de Todos (FdT) por La Rioja, Gabriela Pedrali, presentaron este viernes en la Cámara baja el proyecto de una ley federal para impulsar la industria y la producción audiovisual desde un abordaje donde "el federalismo y la equidad" son "pilares de representatividad y distribución de recursos"."Este proyecto de ley es producto de la articulación de muchos esfuerzos y trabajo en conjunto que venimos realizando desde hace más de dos años sobre todo delEAN)", expresó Pedrali en declaraciones a Télam.En este sentido, la legisladora riojana destacó que implica "la oportunidad de tener una verdaderaporque hoy el mercado no son sólo las salas cinematográficas, si no que es el mundo en una plataforma".Asimismo, señaló que el proyecto tiene el objetivo de impulsar "una industria nacional del audiovisual" y para elloSobre este último punto, la diputada puntualizó que latendrá "carácter de obligatoriedad de producciones nacionales para todas las plataformas y variedades que se creen de aquí en adelante"."Es una oportunidad para actualizarnos con las nuevas tecnologías y utilicemos lo más sensible que tiene este proyecto que propone una, con unaque hoy la sociedad está demandando", explicó la legisladora por la provincia de La Rioja a través de un comunicado al que tuvo acceso Télam.Según informaron, el proyecto de ley busca darque plantea nuevas formas de comunicación y comercialización global", que ", actualmente vigente.En el documento se resaltó que la propuesta constituye "una defensa y un impulso a la producción audiovisual argentina, aborda el federalismo y la equidad como pilares de representatividad y distribución de recursos".Pedrali fue acompañada en lapor los diputados Mónica Litza y Margarita Stolbizer, de la Provincia de Buenos Aires; Graciela Parola, de Formosa; Carolina Moises, Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid, de Jujuy; Silvana Ginocchio, de Catamarca; Juan Manuel Pedrini, de Chaco, y Pamela Calletti, de Salta.son: Sergio Casas y Ricardo Herrera, de La Rioja; Carolina Gaillard, de Entre Ríos; Anahi Costa, de Catamarca; Ana Caliva y Lucas Godoy, de Salta; María Luisa Montoto, de Santiago del Estero; Nely Daldovo, de Formosa; Fabiola Aubone, de San Juan; Liliana Paponet, de Mendoza, y Natalia Souto, de la Provincia de Buenos Aires.Los diputados destacaron el "del proyecto, que propone la creación del, "un organismo interjurisdiccional, de concertación, acuerdo y planificación, para asegurar la unidad y articulación federal de la política audiovisual nacional".También incorpora la conformación de unintegrado por profesionales idóneos en el área audiovisual y delegados de las áreas culturales de todo el país, para asegurarle un contexto federal, y con participación equitativa.Por este motivoSobre la transformación de la industria, se basa en la concepción de la producción audiovisual nacional y establece como un aspecto sustancial el"La idea es que elque ya se genera por la comercialización en las plataformas se divida, informaron a través del comunicado.Con respecto a laprevé la creación de recursos específicos para las producciones audiovisuales de directoras y diversidades.