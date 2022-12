Un año bisagra para la promoción turística de Argentina en el exterior

2022 cerró con el ingreso de más de 3,5 millones de turistas extranjeros / Foto archivo.

Se realizaron acciones de promoción de activación en la vía pública en los países limítrofes y una gran cantidad de colaboraciones en campañas con medios de prensa internacionales, lo que posibilitó tener una gran presencia en 16 países considerados "prioritarios".

El que concluye fue un año bisagra para la promoción turística argentina en el exterior, con un primer semestre que arrastró los efectos de la pandemia -todavía no se habían abierto completamente las fronteras en diferentes puntos del mundo-, a una segunda parte del año de gran crecimiento en cuanto al turismo receptivo, y queDurante el año, el trabajo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), en conjunto con la Cámara Argentina de Turismo (CAT), marcó lade turismo y visitas por destinos, punto por punto, acompañando a tour operadores y prestadores turísticos argentinos para promocionar el país.Es así que argentina tuvo presencia en Fitur, Anato, WTM Latam, BIT, Rethink, Emotions, Top Resa, Imex Frankfurt, ABAV, Festuris, WTM London, FITPAR, TTG, UGART - ABAV-AVIESP, Pesca Companhia Trade Show, ILTM Sao Paulo, Birdfair, Expo Goias, Expo Paraná, FIEXPO Panama, Expoeventos, Lata Expo, y por supuesto la Feria Internacional de Turismo de Argentina (FIT). Las diferentes provincias acompañaron este proceso de promoción como por ejemplo, con acciones dirigidas a Brasil y Chile, y a mercados europeos como Francia, España, Alemania, Inglaterra e Italia que, según fuentes locales, buscan en la provincia destinos de naturaleza.apuntó a la promoción turística en las cinco principales ferias europeas que se realizan anualmente en Madrid, Berlín, Milán, Londres y París. En tanto, la Administración Portuaria departicipó de la feria internacional de cruceros Seatrade Global Cruise, en Miami, ydio presente en la World Travel Market Latin America, una feria internacional en San Pablo, Brasil, entre muchos ejemplos.Por otra parte, se organizaron los(misiones comerciales) en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; en Santiago de Chile y Concepción; en San Salvador de Bahía; en Lima, en Medellín; en Montevideo; en Lyon y en Barcelona.También se realizarondel país, que involucró a 50 de los primeros y 20 periodistas especializados y de los medios más importantes del mundo, además de agentes de viajes y ,tour operadores extranjeros para conocer el país.Entre enero y mayo de 2022, al estar cerradas algunas de las vías de acceso, la cantidad de turistas no eran superlativas, pero se comenzó a observar de junio a julio -en el comparativo de esos meses con los mismos de la prepandemia-, una recuperación del 90 y 100% del turismo emisivo.Asimismo,, que por todas las vías de acceso no solamente se recuperó el 100% que había en la prepandemia, sino que tuvieron un crecimiento del 45%.En el caso deDesde el Inprotur precisaron a Télam que a partir de noviembre de 2021 se comenzó con un plan de acción "muy agresivo" a nivel presencial -que ya se venía teniendo a nivel digital-. y que incluyó la participación en todas las ferias de turismo que se realizaron y la generación de numerosos roadshows para ir ciudad por ciudad hablando con tour operadores y agencias de viajes.De ese modo, se realizaron acciones de promoción de activación en la vía pública en los países limítrofes y una gran cantidad de colaboraciones en campañas con medios de prensa internacionales, lo que posibilitó tener una gran presencia en 16 países considerados "prioritarios", y que en la prepandemia involucraban al 89% de todos los turistas extranjeros que ingresaban al país.En el principal mercado emisor de turistas, Brasil, se realizaron por primera vez 25 acciones presenciales en un año en más de 14 ciudades, donde no sólo participó el Inprotur, sino además tour operadores que recorrieron San Pablo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasilia, Curitiba -las urbes más importantes en cuanto a emisión de turistas-, y el resto del país. Otro elemento destacable en 2022 fue que se superó la cantidad de noches de estadía promedio que tenían los turistas extranjeros en la prepandemia, así como el gasto en dólares , dos cuestiones centrales para determinar el crecimiento del sector receptivo.También hubo un fuerte acompañamiento a los diferentes segmentos turísticos en sus presentaciones internacionales: turismo LGBTIQ+, enoturismo, y turismo de Reuniones y Convenciones (MICE).Otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para el crecimiento del turismo receptivo fue la de atraer a los nómades digitales, para quienes se lanzó unsegún expresó en su momento el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.Se trata de turistas de entre 25 y 40 años que desarrollan su trabajo en forma remota desde diversos destinos, de los cuales hay entre 35 y 40 millones en el mundo con un salario promedio de 5.000 dólares y con un gasto promedio de 3.000 dólares.La organización internacional Nomad List informó que la Ciudad de Buenos Aires entró al Top 10 mundial de los destinos preferidos por este segmento y que además es destino líder para estos turistas en América latina, al ser la única ciudad de la región en esos primeros puestos.La conectividad aérea fue otro de los ejes para la tracción de turistas extranjeros hacia el país, un trabajo complejo debido a que tras la pandemia todas las aerolíneas del mundo están atravesando una situación delicada en cuanto a la recuperación de las frecuencias como consecuencia de la falta de insumos; falta de logística interna que tienen las aerolíneas; y falta de entrega de muchos aviones que los fabricantes se habían comprometido a entregar y aún no lo hicieron.En el caso de, la compañía tiene un 81% de rutas internacionales recuperadas y se estima que para marzo del año del 2023 va a estar en el 100%.Pese a todos esos inconvenientes, en 2022 se salió a los mercados internacionales a buscar cómo generar la mayor cantidad de tráfico de flujo de turistas a través de todas las aerolíneas y a través de todas las formas: con escalas, non stop, vuelos cortos, vuelos largos, entre diferentes variables.Como resultado de las gestiones llevadas adelante por el organismo, durante el año, como el caso de ITA, para generar el tráfico de turistas no solamente desde Roma, sino de diferentes ciudades del continente, un trabajo que se replica con Iberia.Por primera vez en la historia se generaron vuelos entre San Pablo Salta y Tucumán, así como entre Medellín y Buenos Aires con la compañía Viva, y además se recuperó la ruta que hace más de 6 años se tenía entre Quito (Ecuador) y Buenos Aires, a lo que se suman más vuelos entre Costa Rica y Argentina.El secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, destacó todas estas acciones para atraer el turismo extranjero, y subrayó que "por eso el ministro (Matías) Lammens cuando habla no lo hace solo de una recuperación si no de un crecimiento".Para este trabajo, el Inprotur cuenta con un equipo técnico que se divide en tres áreas: Dirección de Productos y de Mercados, Promoción Turística, y Administración.Asimismo, cuenta con una plataforma digital:para observar la situación en cada país, con las demandas que existen en tickets aéreos, las ofertas que hacen los tour operadores, y los focus group que se hace con Google en diferentes países para saber también las tendencias de los potenciales turistas."Toda esta información, más la que se obtiene de las reuniones con los tour operadores en las ferias y la gestión con las aerolíneas, desemboca en un análisis económico de mercado donde tenemos también un área de análisis económico para saber en qué situación está cada país, si va a tener un crecimiento, si va a tener una recesión, la estacionalidad, porque hay que saber en qué época acentuar esa promoción para generar inspiración en el turista", detalló Sosa.Ello se complementa "con las acciones con los medios de prensa, entonces el turista mira ese medio y se habla de Argentina; abre el celular y se habla de Argentina; mira una agencia de viajes y tiene promoción de Argentina; mira una aerolínea y tiene ofertas de Argentina, entonces esa es la forma de traccionar esa inspiración y después la decisión del turista para viajar a nuestro país", agregó.