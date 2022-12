El Banco Central compró US$ 177 millones en la semana

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda de este viernes con compras por US$ 47 millones y en la semana adquirió US$ 177 millones, favorecido por el incentivo que genera la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera, vigente hasta fin de mes.El saldo positivo se suma a los US$ 1.184 millones que la autoridad monetaria acaparó durante las últimas cuatro semanas.De esta forma,En tanto, "el dólar soja aportó US$ 171,269 millones y totalizó en la semana ingresos por US$ 568,471 millones", según detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, al indicar el monto liquidado por el sector exportador sojero en el mercado único y libre de cambios (MULC).Desde la puesta en vigencia de la medida el pasado lunes 28 de noviembre, el Banco CentralLa única excepción se dio el martes pasado cuando la autoridad monetaria vendió US$ 31 millones, en una jornada con acotada actividad por el feriado decretado por el Gobierno para celebrar la obtención de la Copa del Mundo de fútbol en Qatar.