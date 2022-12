El gol de tijera del brasileño Richarlison fue elegido como el mejor del Mundial

Foto: Fernando Gens.

¡Ustedes lo eligieron!



🕊🇧🇷 El GOLAZO de @richarlison97 es el ganador del Gol del Torneo Hyundai! 🥇 #HyundaiGOTT2022 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/kAq1jBfDks — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 23, 2022

La tabla de los mejores goles quedó así

El golazo de tijera que el brasileño Richarlison le hizo a Serbia por la fase de grupos fue el más votado en la encuesta de la FIFA para elegir el mejor gol del Mundial de Qatar 2022, mientras que el tanto del argentino Enzo Fernández a México se posicionó en el cuarto lugar."Richarlison hace magia con esta genial tijereta que lanza el balón directo al fondo de la red", describe la FIFA en su sitio oficial sobre la espectacular pirueta del jugador de la selección de Brasil ante Serbia. "Ustedes lo eligieron. El golazo de Richarlison es el ganador", informó este viernes la cuenta de Twitter de la Copa del Mundo.El gol de Enzo Fernández, quien se quedó con el premio al mejor jugador Joven del Mundial, a México -también por la fase de grupos- fue el cuarto más votado por la gente entre las opciones que dio la FIFA.El goleador del Mundial fue el francés Kylian Mbappé, que alcanzó ocho tantos después del triplete que logró en la final ante la Argentina, y en segundo lugar quedó Lionel Messi, con siete. Richarlison hizo el mejor gol pero terminó como cuarto anotador de Qatar 2022 con tres.1. Richarlison (Brasil vs. Serbia)2. Salem Al-Dawsari (Arabia Saudita vs Argentina)3. Cody Gakpo (Países Bajos vs Ecuador)4. Enzo Fernández (Argentina vs México)5. Vincent Aboubakar (Camerún vs Serbia)6. Luis Chávez (México vs Arabia Saudí)7. Kylian Mbappé (Francia vs Polonia)8. Richarlison (Brasil vs Corea del Sur)9. Paik Seunh Ho (Brasil vs Corea del Sur)10. Neymar (Brasil vs Croacia)