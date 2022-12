Los autos fabricados en el país impulsaron la venta récord de 400.000 unidades

La proyección del sector para el año próximo es un mercado en torno a las 420.000 unidades

La industria automotriz aumentó los turnos de trabajo para abastecer la demanda Las fábricas automotrices nacionales atravesaron durante el año un proceso de incremento de producción que les permitió incorporar nuevos turnos de trabajo para abastecer la demanda creciente del mercado local, y en particular el de exportación, acompañado de inversiones y desarrollo de nuevos modelos.



Es el caso de Toyota Argentina, la filial regional anunció en los últimos días que a partir de 2023 incorporará un tercer turno en su planta de la localidad bonaerense de Zárate, un hito que logrará por primera vez en su historia local para producir más de 180.000 unidades de la pick up Toyota Hilux.



Otra automotriz, Renault Argentina, inició en julio su segundo turno de producción en la terminal que posee en la provincia de Córdoba, con la incorporación de 300 trabajadores, lo que le permitió incrementar 50% la producción de los modelos Sandero, Stepway, Logan y Kangoo.



De manera similar, Nissan Argentina -marca que junto a Renault realizó en los últimos años una inversión de US$ 700 millones en la planta de Santa Isabel- también sumó un segundo turno con la incorporación y capacitación de 550 trabajadores para sus líneas de fabricación de la pick Nissan Frontier, con lo cual proyecta producir en 2023 unas 50.000 unidades al año.



Otra de las terminales que sumó un segundo turno de producción es Fiat Argentina -integrante del Grupo Stellantis- para su planta de Córdoba, donde produce el sedán Cronos, el auto más vendido de la Argentina en 2021 y 2022.



Por su parte, General Motors comenzó en la planta de Alvear, próxima a la ciudad de Rosario, la producción de la SUV Chevrolet Tracker, tras concretar una inversión de US$ 300 millones en la modernización y adecuación de sus instalaciones, lo que permitirá duplicar la salida de unidades desde esa planta.



En similar sentido, Ford Argentina incrementó este semestre un 25% la capacidad de producción en la planta de General Pacheco de donde sale su pick up Ranger, en el marco de una inversión de US$ 580 millones que aún se encuentra en proceso y que incluye la incorporación de 400 trabajadores en la planta.

Las ventas de vehículos 0 kilómetro superarán las 400.000 unidades al cierre de 2022, con un alza estimada de casi 7% interanual, y con una participación récord de los modelos nacionales con una cantidad récord equivalente al 65% del total, de acuerdo al balance de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).Así lo destacó el presidente de Acara, Ricardo Salomé, al señalar que las ventas de los vehículos 0 km superarán las 400.000 unidades anuales, lo que se espera resulte un piso para 2023 en un sendero de progresiva recuperación del sector."El desafío es que las más de 400.000 unidades con que esperamos cerrar 2022 sean un piso para el año próximo y que podamos consolidar el mercado en estos niveles con la posibilidad real de incrementarlo un 4% a un 6%", explicó el directivo al encabezar el cierre de año con la comisión directiva de Acara.Diciembre avanzó hasta acon un promedio de ventas de 1,20 unidades por día hasta alcanzar los 12.239 vehículos patentados, cifra que podría elevarse hasta los 18.000 vehículos al cierre de la semana próxima, con un alza del 8% interanual.En el segundo semestre de este año se observó una aceleración de la recuperación con un alza interanual del 19% promedio, lo cual se analiza producto de la baja disponibilidad de unidades importadas para completar la oferta, una alta brecha cambiaria y una indisponibilidad de instrumentos de ahorro.La proyección del sector para el año próximo es un mercado en torno a las 420.000 unidades, aunque esa cifra podría ser mayorya que se considera queA pesar de la mejora que registra 2022 y la que se prevé posible para 2023, el desempeño de ventas se mantiene aún muy distante del récord del sector registrado en 2013 cuando en el mercado local se vendieron 955.000 unidades.Lo que se proyecta para 2023 "es una cifra perfectamente alcanzable si se logra una mayor liberación de importaciones, porque la gente va a seguir demandando vehículos y el desafío será entonces poder abastecerse con más modelos de producción nacional", aclaró Salomé.Precisamente, cuando falta pocos días hábiles para el cierre de año, ya se anticipaba en Acara 2022 registrará el record de participación de vehículos nacionales del total patentado, ya que se estima será del 65% del mercado, una cifra que contrasta con el 25% de 2018 que registró una avanzada de los importados.afirmó el titular de Acara.Cuando aún faltan las cifras finales de diciembre, se puede anticipar que, entre los diez modelos más vendidos en el país durante 2022, siete son de fabricación nacional, encabezados por el más elegido del año que volverá a ser el Fiat Cronos que se produce en la planta cordobesa de Santa Isabel.Le siguen la pick up Toyota Hilux que se produce en la planta bonaerense de Zárate y que a partir de 2023 incrementará la producción con la implementación de un tercer turno de trabajo; el Peugeot 208 que la marca que forma parte de Stellantis produce en El Palomar, y la también pick up Volkswagen Amarok que sale de la terminal de General Pacheco.La lista de modelos locales entre los 10 más vendidos se completa con el utilitario Renault Kangoo que se produce en la provincia de Córdoba, la pick up Ford Ranger que se fabrica en la planta de General Pacheco y el sedán Chevrolet Cruze, de la terminal de General Motors en las afueras de Rosario.En materia de producción se estima que 2022 cerrará con unas 530.000 unidades salidas de las terminales locales que integran la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), más de un 25% superior a lo registrado un año atrás.De ese total,, y unos 270.000 vehículos comerciales livianos con una mejora en torno al 12% respecto al acumulado registrado en 2021.En cuanto a las exportaciones de la industria local, se prevé que al finalizar el año se habrán embarcado unos 330.000 vehículos, un 25% más que el año pasado, con Brasil como principal mercado con el 63,4% de la demanda regional, y a la que le siguen países de América Central, Colombia, Chile y Perú.Como referencia del potencial del sector, 2022 representará más de US$ 8.000 millones de exportaciones.Para ello, la industria sigue una estrategia de especialización, donde las terminales producen uno o dos modelos, a alta escala y con alto valor agregado, exporta en promedio el 60% de lo que produce, e inclusive en varias terminales alcanza el 80%.