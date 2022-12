Rusia afirma desconocer el plan de paz mencionado por Zelenski

"Necesitamos paz, y Ucrania ya ha ofrecido propuestas", dijo el mandatario ucraniano en su visita a la Casa Blanca / Foto: AFP.

Rusia exige el fin de la ayuda financiera y militar de la OTAN y Estados Unidos a Ucrania para iniciar negociaciones / Foto: AFP.

Las condiciones del Kremlin

Rusia aseguróal que se refirió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuando habló en el Congreso de Estados Unidos durante su visita a Washington el miércoles pasado.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó que, al hablar de dicho plan, Zelenski "no tiene en cuenta las realidades actuales" de la guerra en Ucrania que "no se pueden ignorar", según declaraciones citadas por la agencia Europa Press.El vocero reaccionó así a las palabras de Zelenski en Washington, donde afirmó haber discutido con su par estadounidense, Joe Biden,"Necesitamos paz, y Ucrania ya ha ofrecido propuestas", dijo el mandatario ucraniano.El diario The Wall Street Journal adelantó ayer que las autoridades ucranianas, que podría ver la luz en febrero, fecha en la que se cumpliría el primer año de la invasión.El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya señaló ayer que "tarde o temprano" ambas partes acabarían sentándose a negociar para poner fin a la guerra, aunque después se refirió a que su país podría incrementar su capacidad armamentística para contrarrestar las ayudas de las potencias occidentales aliadas a Kiev.Por otra parte, el diplomático ruso Alexander Darchiev, director del Departamento para Norteamérica del Ministerio de Exteriores, indicó dospara establecer la paz, ya que considera que, sin ellas, "no es posible" avanzar en el diálogo.Así, manifestó queo el reconocimiento de "la verdadera situación en el territorio del país", según declaró en una entrevista con la agencia rusa TASS."Será prematuro lanzar negociaciones serias sobre garantías de seguridad en el contexto de Ucrania y la región euroatlántica mientras se inyecten armas y fondos al régimen (de Ucrania), mientras los militares estadounidenses y de la OTAN permanecen en el país, y a menos que se reconozcan ciertos desarrollos prácticos sobre el terreno", afirmó Darchiev.Tras esta enumeración, el diplomático ruso aseguró que "la pelota está ahora en la cancha de Estados Unidos".Destacó además que el Kremlin hizo "un intento honesto de llegar a un acuerdo", por lo que Moscú, "bajo esas circunstancias", no confía "en Estados Unidos ni en Occidente".