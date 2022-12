Después de 29 años, volvió el tren Belgrano Sur a la localidad bonaerense de Villars

Después de 29 años, el servicio de tren a la estación Villars, en General Las Heras, volvió a circular / Foto: TW @sergiomassa

El tren Belgrano Sur comenzó a llegar desde este viernes, con dos servicios diarios, a la localidad bonaerense de Villars luego de 29 años, con lo cual ya suman más de 50 las ciudades reconectadas por Trenes Argentinos durante la gestión del presidente Alberto Fernández.La inauguración de este tramo, que es la extensión deles un anticipo de la llegada nuevamente del tren a la estación Navarro, que está prevista para los próximos meses.El anuncio del nuevo servicio se concretó ayer en una ceremonia que contó con la presencia del Ministro de Transporte, Diego Giuliano, acompañado por su par de Economía, Sergio Massa, y por el presidente de Trenes Argentinos, Martin Marinucci.Rodeado de alegría y emoción de los vecinos y vecinas, después de 29 años, el servicio de tren a la estación Villars, en General Las Heras, volvió a circular por el momento con dos horarios diarios. Los usuarios podrán abordar el tren en la estación cabecera Sáenz y combinar en González Catán con el servicio a Villars.Los sábados, los trenes partirán desde González Catán a las 6:22 y a las 15:41, y desde Villars a las 7:30 y 16:49. Por último, los domingos y feriados desde González Catán los trenes saldrán a las 7:11 y a las 16:44, y desde Villars a las 8:20 y 17:53.En tanto que la tarifas marcan la primera sección:Vale recordar que los pasajeros y pasajeras que cuenten con tarifa social viajan con un 55% de descuento con la tarjeta SUBE.Las obras, que contaron con una inversión de $465.805.592, abarcan en su totalidad (de Marcos Paz a Navarro) la recuperación de 50 kilómetros de vías, en tanto el tramo que se inauguró ahora es de 11 kilómetros, con la renovación y adecuación de vías a lo largo de todo el trayecto y la renovación de puentes; 12 nuevas columnas de iluminación, además de más de 20 artefactos de iluminación LED.Sobre la reinauguración del servicio, Giuliano señaló que se sentía "muy contento" de compartir ese "momento histórico".En esa línea, Massa sostuvo que "a veces este tipo de inversiones no son las que se ven pero, comparado con el valor de que un pibe que nace acá puede ir a estudiar y volver a la noche a su casa, no tiene precio"."La verdad es que, si hay algo que tenemos que defender, es la conectividad porque son los mecanismos que nos igualan", completó.Por su parte, Marinucci manifestó: "Es un día de mucha emoción, vimos gente llorando porque recordaba cuando vio el tren por última vez, y también vimos a niños que no lo vieron nunca. Vinimos a cumplir un compromiso, que parecía imposible, pero se logró con mucho trabajo, y entendiendo que las vías no se tenían que tapar, que iba a llegar un gobierno que entiende que la única manera de conectar a los argentinos, es construyendo".Estuvieron presentes, además, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio; el gerente de la Línea Belgrano Sur, Daniel Novoa; legisladores y legisladoras nacionales; autoridades de Trenes Argentinos Operaciones, entre otros.