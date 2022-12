Cuánto costará viajar en colectivos y trenes a partir del 1 de enero

El Ministerio de Transporte anunció las nuevas tarifas de colectivos del Área Metropolita de Buenos Aires (AMBA)

Colectivos

Para trenes se aplicarán aumentos en los servicios metropolitanos del AMBA, regionales y larga distancia. Foto Eliana Obregón.

Trenes

En todos los casos, se mantendrá el descuento de 55% para la Tarifa Social de la tarjeta SUBE.

Trenes suburbanos

Servicio de larga distancia

El Ministerio de Transporte dio a conocer, y deA través de la Resolución 952/2022 publicada en el Boletín Oficial, Transporte señaló también que someterá a los nuevos cuadros tarifarios a una instancia de participación ciudadana, en la que se podrán expresar opiniones y propuestas que no serán vinculantes.El formulario, donde se podrán escribir hasta 5.000 caracteres y adjuntar documentos de hasta 20 megabytes (MB), estará disponible desde el lunes hasta el miércoles de la semana próxima en el sitio www.argentina.gob.ar/transporte por el exministro de Transporte Alexis Guerrera y reafirmado por el actual titular del área, Diego Giuliano, a fines de noviembre.y fue la primera en aplicarse desde principios de 2019.En el caso depara los tramos de hasta tres kilómetros tendrá un incremento de 39%, con lo cual pasará de los actualesEn tanto, losrecibirán una menor cantidad de subsidios pues tendránEl tEn todos los casos,por lo que, el boleto mínimo para dichos beneficiarios, pasará de $11,34 a $15,75.Para los buses suburbanos grupo II, es decir, los que conectan la ciudad de Buenos Aires (CABA) con los límites del AMBA (Cañuelas, Pilar, La Plata, Luján, Zárate), el boleto mínimo será de $46,06, con una base por kilómetro recorrido de $1,76.Asimismo, el cuadro tarifario sigue contemplando recargos de hasta 25% para los servicios expresos que pueden llegar al 75% en el caso de recorrer autopistas.Para los aumentos se tuvieron en cuenta -de acuerdo a la resolución- los incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguros, precio de material rodante y repuestos, los cuales "no han tenido un reconocimiento en las tarifas" por lo que resultan necesarios los incrementos para "mantener la ecuación económica-financiera que permita su sostenimiento".Para los trenes se aplicarán aumentos tanto en los servicios metropolitanos del AMBA como en los regionales y de larga distancia de todo el país.En elEn tanto, el boleto máximo de más de 24 kilómetros llegará a los $35, con un aumento del 34,62%.Por su parte, la tarifa más baja de las líneas Roca, Belgrano Norte, Urquiza y Belgrano Sur se unificará en $17 ($7,65 para Tarifa Social), lo cual representa un aumento, para cada línea, de 58,14%, 78,95%, 51,11% y 58,14%, respectivamente respecto al valor actual.En tanto,que implica un incremento de entre 45,95% y 61,19%, dependiendo de la línea.Todas, pero si se abona con dinero en efectivo pasarán a ser de $70 para todas las secciones del Mitre, Sarmiento, San Martín y Tren de la Costa, y $50 para el Roca, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte.La multa para quienes no paguen el boleto aumentará a 10 veces el valor de la primera sección, valor actualmente estipulado en cinco veces en líneas como el Roca, “a efectos de mitigar el incumplimiento por parte de los pasajeros”.También habrá aumentos para los: los servicios Alejandro Korn-Chascomús, Cañuelas-Lobos, Cañuelas-Monte, Merlo-Lobos, Moreno-Mercedes, Villa Ballester-Zárate, Victoria-Capilla del Señor y el Tren Universitario abonarán una tarifa que comenzará en $18 para el trayecto mínimo.Actualmente estos servicios no poseen una tarifa única: los boletos de las líneas Victoria-Capilla del Señor, Cañuelas-Monte y Alejandro Korn-Chascomús, por ejemplo, poseen al día de hoy tarifas mínimas de $5,50; $3,15 y $2,10, respectivamente.Para quienes realicen los trayectos completos de estas líneas los nuevos valores serán, por ejemplo, de $90 en la línea Korn-Chascomús; $65 en el tren Merlo-Lobos y $55 en el Moreno-Mercedes.Los servicios de larga distancia que conectan la estación Constitución con Mar del Plata, Pinamar y Bahía Blanca tendrán boletos en clase primera de $1.197, $1.038 y $2.049, respectivamente, lo cual representará un incremento de entre 30% en el tren a Pinamar y de 100%, en el caso de la línea a Mar del Plata.Del mismo modo, también se actualizarán las tarifas de los trenes que parten de Retiro a Rosario ($948 con un aumento de 125%), Córdoba ($2.106 y 200%), Tucumán ($3.447 y 222%) y Justo Daract ($1.962 y 113%); y el de Once a Pehuajó ($1.086 y 185%),La explicación de las diferencias entre los diversos rangos de aumentos se vincula con que el nuevo cuadro tarifario unifica el valor por kilómetro de todos los destinos en $3.En tanto, también recibirán un nuevo esquema de tarifas los servicios regionales de Entre Ríos, Neuquén, Salta y del Tren de las Sierras el Córdoba, línea que ya tiene contemplada en el cuadro tarifario su futura extensión de Valle Hermoso a Capilla del Monte con un boleto máximo de $60 que actualmente es de $28.