Larreta le pedirá a la Corte que se cumpla el fallo y denunciará a funcionarios nacionales

Foto Victoria Egurza.

Un fallo "de imposible cumplimiento"

El Presidente y 14 gobernadores se reunieron para analizar el fallo de la Corte que favorece a Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño,, anunció que la ciudad de Buenos Airespara solicitar que se cumpla el fallo que dispuso que el Gobierno nacional destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables al distrito, y anticipó queAsí lo adelantó este viernes en una conferencia desde la sede del gobierno porteño, en la que consideró que el presidente Alberto Fernández "decidió quebrar el orden constitucional y atentar contra el estado de derecho"."Esto es de altísima gravedad, pone en riesgo la base de nuestra democracia; el Presidente ha decidido no acatar un fallo de la Corte", aseguró Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y aspirante a competir por la candidatura de Juntos por el Cambio de cara a las presidenciales del año próximo."¿Quién va a confiar en un país donde el Presidente no respeta a la Corte?", dijo, a la vez que anunció que los bloques legislativos de Juntos por el Cambio "están analizando otras acciones judiciales y legislativas".La rueda de prensa se produjo tras una serie deen las últimas horas, luego de la decisión del presidente Alberto Fernández -tras una reunión con catorce gobernadores- de objetar el fallo del máximo tribunal que aumentó a 2,95 el coeficiente que recibe la ciudad por los fondos coparticipables.Este jueves, el presidente Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema , y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal, que dispuso que el Gobierno debe destinar el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, por considerarla de "imposible cumplimiento", según se informó oficialmente."En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.La resolución de la Corte Suprema de Justicia se dio en el marco de una demanda presentada por la administración de Rodríguez Larreta a raíz de un redireccionamiento de los fondos determinado en 2020 por el Gobierno nacional, a partir de un aumento que la gestión de Mauricio Macri había dispuesto por decreto en la masa coparticipable destinada a la ciudad de Buenos Aires que había sido dispuesta durante la gestión de Mauricio Macri por decreto en la masa coparticipable destinada a la ciudad de Buenos Aires.En su exposición, Rodríguez Larreta cuestionó a los gobernadores que este jueves se reunieron con el presidente Alberto Fernández y avalaron su postura en torno al fallo de la Corte.“Me sorprende que muchos gobernadores estén acompañando al Presidente en este ataque a la justicia”, aseguró y agregó, en este sentido, que “en esto están apoyando a un Gobierno nacional para que arbitrariamente pueda sacarle fondos a cualquier distrito autónomo”. Rodríguez Larreta insistió en que “este fallo no perjudica a las provincias”.“Cuando nos sacaron la coparticipación hace dos años el Presidente a ustedes, los gobernadores, no les dio un peso, porque se lo dio todo a la provincia de Buenos aires”, dijo Larreta e insistió en afirmar que "las provincias no sufren ningún perjuicio”.“Somos millones los argentinos que queremos una república y no autoritarismo, que queremos igualdad y no privilegios, que queremos educación y no adoctrinamiento político, que no queremos mafias protegidas por el poder”, sostuvo en otro tramo de su alocución el alcalde porteño.Ante una pregunta respecto de si la ciudad de Buenos Aires dejará de cobrar un tributo especial a los gastos con tarjetas de crédito que implementó al perder hace dos años parte del porcentaje de coparticipación, indicó que, “cuando nos devuelvan los fondos, bajamos los impuestos y vamos a bajar los impuestos tal como me comprometí; yo lo que me comprometo lo cumplo”.