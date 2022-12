Benzema aumenta la distancia con sus excompañeros de la selección francesa

El delantero del Real Madrid anunció la semana pasada que no volverá a jugar en la Selección francesa. Captura Instagram

Benzema mantuvo un enfrentamiento con el entrenador Didier Deschamps, quien no le permitió quedarse en Qatar.

El delantero Kartim Benzema, figura del Real Madrid,del seleccionado de Francia, subcampeón mundial en Qatar 2022, en una muestra de la mala relación que mantuvo con gran parte del plantel y también con el entrenador Didier Deschamps.Benzema, de 35 años, anunció durante la semana que no volvería a jugar para el seleccionado francés en un capítulo más que se sumó a su traumática salida del Mundial de Qatar para instalarse en España y entrenarse con el Real Madrid.El delanteroexceptuando a Eduardo Camavinga, Raphael Varane, Kylian Mbappé, Marcus Thuram y Aurelien Tchouaméni, los únicos con los que mantiene relación.En tanto, cortó vínculos con el capitán y arquero Hugo Lloris, y con otros referentes del seleccionado francés como Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, reveló el periódico catalán Mundo Deportivo.El revuelo en Francia es evidente después de que, durante todo el Mundial, el nombre de Benzema sobrevolara la concentración francesa sobre todo por lospor parte de Didier Deschamps hacia el jugador.En principio a Deschamps no le agradó que Benzerma no fuera totalmente sincero con su estadio físico a pocos días del inicio del Mundial y se negara a ser revisado por los médicos, siendo que padecía un desgarro que lo hizo perderse la Copa del Mundo.Benezema, Botín de Oro de FIFA 2022, intentó quedarse con el plantel, peropara descomprimir el clima interno debido a su mala relación con Lloris, Griezmann y Dembelé.