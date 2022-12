La Unidad Piquetera levantó el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social

Eduardo Belliboni había advertido que se quedarían "acampando hasta ser recibidos".

Los, que cortaron este jueves la avenida 9 de Julio a la altura del Ministerio de Desarrollo Social,que mantenían con la consigna"Casi a las 2 de la madrugada yy de una ocupación pacífica del edificio del ministerio por parte de la dirección de la Unidad Piquetera y llegando a compromisos de un cronograma concreto, se levanta el acampe piquetero y se mantiene el alerta general hasta el cumplimiento de los acuerdos conseguidos", informó la UP en un comunicado de prensa.Según precisaron, los piqueteros consiguieron el compromiso de "para todo el país, así como entrega de herramientas de convenios atrasados y una reunión pactada con la ministra (Victoria) Tolosa Paz para el próximo miércoles a las 15 para discutir otros temas de fondo que quedan pendientes".Los dirigentes de Unidad Piqueteraante la posibilidad de un acampe que habían anunciado "por tiempo indefinido" o hasta ser recibidos por la ministra.La movilización comenzó el jueves al mediodía bajo la consigna "Por una Navidad sin hambre" frente a la sede de la cartera social, en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Moreno.Elhabía advertido en declaraciones a Télam que, de no ser convocados, se quedarían "acampando hasta ser recibidos". Incluso, había planteado la posibilidad de que los manifestantes permanecieran allí durante la Nochebuena.Los manifestantes primero se concentraron en las inmediaciones del Obelisco y arribaron a las 15.30 a la sede de la cartera de Desarrollo Social, donde se instalaron para denunciar bajas de planes sociales, entre otras cuestiones.Por la tarde realizaron un partido dedonde se enfrentaron. También hicieron un segundo partido con "hinchadas antifascistas contra el ahorcamiento de Amir Nasr-Azadani", el futbolista iraní condenado a muerte, y de "ningún luchador ni luchadora popular".Las columnas de manifestantes portaron un estandarte, y se acercaron desde el Obelisco por la avenida 9 de Julio, que estuvo cortada en ambas manos desde el mediodía, aunque sin afectar la traza del Metrobus.La protesta con acampes y cortes de ruta se replicó en 63 ciudades del país, según indicó la UP.