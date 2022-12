Efemérides del 23 de diciembre

La historia al día VER VIDEO

- JUAN R. JIMÉNEZ. Nace en el municipio de Moguer (Huelva, España) el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1956 por el conjunto de su obra, en la que destacan Platero y yo y Poemas mágicos y dolientes.- BOCA RIVER. Se registra la máxima goleada en la historia de los superclásicos en la era amateur del fútbol argentino. Boca Juniors vence por 6 a 0 a River Plate. El “millonario” sufrió la baja por lesión de tres jugadores, por lo que el árbitro pitó el fin del partido cuando faltaban siete minutos de juego reglamentario.- ENRIQUE S. DISCÉPOLO. A los 50 años muere en Buenos Aires el músico, compositor, dramaturgo y cineasta Enrique Santos Discépolo, autor de los célebres tangos Cambalache, Yira Yira, Uno y Cafetín de Buenos Aires, considerados “fundamentales” en la historia del género del 2x4.- DAVE MURRAY. Nace en la ciudad inglesa de Edmonton el músico británico Dave Murray, guitarrista de la banda de hard rock Iron Maiden, con la que grabó 28 discos.Murray y Steve Harris son los únicos miembros de la banda que han aparecido en toda su discografía. Murray tocó como invitado de la banda Psycho Motel en el álbum Welcome to the World (1997).- EDDIE VEDDER. Nace en la ciudad de Evanston (Illinois, EEUU) el músico y compositor estadounidense Eddie Vedder (Edward Louis Severson), líder y vocalista de la banda Pearl Jam y uno de los creadores del grunge, subgénero del rock.- ROLLING STONES. The Rolling Stones publican en el Reino Unido el disco simple She 's a rainbow, la canción considerada como la más bonita y menos característica de las escritas por la famosa banda británica de rock.- TERREMOTO EN MANAGUA. La ciudad de Managua es arrasada por un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter que causó la muerte de unos 20.000 habitantes de la capital de Nicaragua. Los incendios causados por el sismo se prolongaron durante dos semanas siguientes hasta el 6 de enero de 1973.- MILAGRO DE LOS ANDES. En un cerro de Los Maitenes de Curicó (Mendoza) concluye el rescate de los 16 sobrevivientes a la caída de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya en la cordillera de Los Andes con 45 pasajeros y tripulación, entre ellos 19 jugadores del club de rugby Old Christians Club de Montevideo. Habían sido dados por muertos en el siniestro de octubre de 1972, con lo que la Tragedia de Los Andes pasó a llamarse Milagro de Los Andes.- ARGENTINOS JUNIORS. Dirigido por Roberto Saporiti, el equipo de Argentinos Juniors obtiene su primer título en la Primera División del fútbol al ganar el Campeonato Metropolitano con la victoria por 1-0 ante Temperley. El gol lo marcó de penal el defensor Jorge Olguín en partido disputado en la cancha de Ferro Carril Oeste.- PUNTO FINAL. Se sanciona la ley 23.492 de Punto Final que estableció la caducidad de procesos judiciales contra acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que no hubieran sido llamados a declarar “antes de los sesenta días corridos a partir” de su promulgación, el 24 de diciembre de 1986.- NIKKI SIXX. El músico y compositor estadounidense Nikki Sixx, bajista de Motley Crue, es declarado muerto durante dos minutos en la ciudad de Los Ángeles a causa de una sobredosis de droga, incidente que lo inspiró a escribir la canción Kickstart my heart, la más famosa de la banda de glam metal.- RODRÍGUEZ SAÁ. El presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa es ovacionado en el Congreso de la Nación al anunciar el cese de pagos de la deuda externa a causa de la severa crisis económica del país. Rodríguez Saá, de licencia como gobernador de San Luis, renunció a la jefatura del estado unos días después.