La comunidad peruana protestó frente a la Embajada de Perú en Palermo y pidió la liberación de Castillo

Protesta frente a la embajada de Peru en Palermo.// Foto: Cris Sille

Recrearon un altar con velas y flores en memoria de los 26 muertos de la represión policial en Perú.// Foto: Cris Sille

Decenas de representantes de la comunidad peruana radicada en Argentina protestaron este jueves frente a la Embajada de Perú, ubicada en el barrio porteño de Palermo, en repudio a los crímenes cometidos por la "represión" dispuesta por la presidenta Dina Boluarte y en reclamo por la "libertad" del destituido mandatario Pedro Castillo."La actual presidenta, lejos de escuchar las demandas de la población, respondió declarando 'Estado de Emergencia Nacional' con toque de queda y una represión sangrienta utilizando a la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas que, al día de hoy, ya se llevaron la vida de más de 26 personas, incluyendo adolescentes, convirtiéndose en una nueva dictadura cívico militar", exclamaron losLa concentración se desarrolló desde las 17 en las afueras de la embajada peruana ubicada endonde un vallado policial cercó el edificio."Basta de represión a nuestros hermanos, cierre del Congreso golpista, Libertad a Pedro Castillo,Los manifestantes, que se arrimaron con banderas peruanas y pancartas con consignas como "Perú de luto, Dina dictadura", recrearon un altar con velas y flores en memoria de losAquella jornada, el Congreso destituyó a Castillo después de que este anunciara la disolución del Parlamento y el establecimiento de un Gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.Luego de cantar el himno nacional peruano y realizar un minuto de silencio por las 26 víctimas,de organizaciones tomaron la palabra paray pedir por una "asamblea constituyente" en ese país."Estamos solidarizándonos con la situación de Perú. Estamos en el Siglo XXI y los derechos humanos corresponden a todos los países. Lo que pasa en Perú no debería pasar", resaltó laInvitó a que "todas las comunidades peruana" de ciudad de Buenos Aires y de las provincias "se solidaricen" y se sumen a "acompañar" el reclamo.Y remarcó: "Por su lado, lapidió que "la masacre no quede impune" y que haya "justicia" por los asesinados."Este congreso racista nunca aceptó que Castillo haya sido elegido por el pueblo en una elección democrática por su condición de profesor rural. Eso la derecha no nos lo perdona a la gente trabajadora", detalló.Asimismo, reclamó por ellas cuales tienen "poco espacio en Lima"."Creo que es de suma importancia sumar las voces de los que nunca se escucharon. Tenemos que exigir a las organizaciones de Derechos Humanos", destacó Gómez, y señaló que estuvo en Plaza de Mayo "informando" a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.Fotos: Cris SilleA su vez, el referente deltambién se sumó al pedido de "libertad" para Castillo."Exigimos la renuncia inmediata de Boularte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente", subrayó.Además, remarcó que durante el 2023 en Perú se "renovarán contratos de las grandes empresas multinacionales y mineras", motivo por el que un sector político y económico quiere retrasar las elecciones."No quieren tocar a este Congreso, que es servil a esos intereses monopólicos. Se van a quedar todo el 2023 los mismos que han generado esta crisis y son sirvientes de los grandes capitales", explicó.En diálogo con Télam, ladestacó: "No estamos peleando por un partido político sino por un representante del pueblo y por el derecho a voto".Resaltó que pide el llamado ay criticó la postura que tiene el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien representa a los residentes peruanos en el exterior."Dice que nosotros queremos elecciones, pero primero queremos una asamblea constituyente para que se caigan los artículos que han modificado a su conveniencia", apuntó.Enfatizó que "el Gobierno nunca lo tuvo el presidente Castillo" sino que el poder estuvo en manos del "fujimorismo", en referencia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)."Esa derecha vende patria que vendió nuestro país. Todas las empresas son privadas e internacionales", indicó.Al finalizar la protesta, a la que también, todos los presentes cantaron en contra del embajador peruano Peter Camino Cannock, a quien consideran "cómplice de la masacre" de Perú.