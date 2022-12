Cecilia Moreau destacó la tarea parlamentaria en el brindis de fin de año con periodistas

Diputados brindis de fin de año.// Foto TW@ceciliamoreauok

Compartimos un brindis de fin de año junto a periodistas en @DiputadosAR



Gracias por la labor que todos los días realizan con mucho esfuerzo y dedicación en La Casa del Pueblo.



¡Felices fiestas! 🎄❤️ pic.twitter.com/aKbNsqDjUc — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) December 22, 2022

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que el año parlamentario en ese cuerpo legislativo fue "positivo" dado que se aprobó el Presupuesto 2023 y "muchas leyes con mas de 200 votos", aunque lMoreau dialogó con los periodistas en uncon motivo de las Fiestas de Fin de Año, y destacó la tarea que efectúan los representantes de los medios de comunicación en ese cuerpo legislativo.La presidenta de la Cámara baja ce intercambió opiniones sobre la tarea legislativa y luego pronunció algunos conceptos donde destacó la tarea de la prensa acreditada.Moreau destacó que este año fue "positivo más allá de lasdonde se impusieron algunas diferencias que tiene que ver con la agenda política, pero logramos un montón de leyes con más de 200 votos, un Presupuesto con más de 180 votos, con las comisiones funcionando en la medida en que se puede y a mirar para adelante"Señaló que le hubiera gustado "ayer poder concretar las universidades que fueron trabajadas en comisión y consensuadas y la Moratoria Previsional que permitía que 900 mil argentinos que no completaron sus aportes puedan hacerlo”, aunque dijo queAl referirse a la sesión en la cualdebido a la ausencia de Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal, Moreau dijo que hubo bloques que "no participaron de la sesión" pero lo "respeta" porque es "parte de las reglas del juego del Parlamento"., aclaró.En otro tramo de las palabras que pronunció en el brindis, destacó laal señalar que "lo están haciendo con pluralidad, más allá del medio que representen, y sabemos que hay un conflicto que tiene que ver con la relación entre los medios y la política que no se puede desconocer"."Pero más allá de eso, por lo menos los que están acá intentan expresar en la medida de lo que pueden lo que cada uno de nosotros pensamos y sentimos”, completó.Y concluyó: “Admiro mucho el trabajo de cada uno que se tiene que quedar hasta tarde, en horarios complejos. El laburo de periodista parlamentario es un laburo que no tiene horario, comparten más tiempo entre ustedes que con su familia".