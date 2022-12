Embalse vibró con el homenaje al campeón del mundo Nahuel Molina

Foto: Instagram @nahuelmolina35.

"Es difícil hablar con tanto cariño y gente que se acercó. Estoy feliz por todos, por cada compañero, el cuerpo técnico y cada persona del staff que nos acompañó en todo este tiempo, y ahora por cada uno de nosotros que estamos disfrutando esto que no se vive nunca y es que somos campeones del mundo” Nahuel Molina

Cuartos de final: Holanda🇳🇱

Partido para el infarto de muchos. Un pase extraordinario de Messi, el cual nos seguimos preguntando como lo vio, y Nahuel Molina marcando su primer gol mundialista ponía el 1-0 parcial pic.twitter.com/mHnEwIeZjZ — Florencia (@FloorGermano) December 19, 2022

Embalse, el pintoresco poblado del sur del Valle del Calamuchita cordobés, vivió este jueves una emotiva jornadaoriundo de esa ciudad y pieza muy importante en el equipo de Lionel Scaloni para la obtención del título de campeón del mundo el pasado domingo en Qatar.dijo el futbolista.Además, el Concejo Deliberante localo, a la vez que recibió una importante cantidad de reconocimientos de entidades zonales y provinciales.donde el jugador tuvo la oportunidad de saludar desde un escenario a todos los presentes: “Estoy muy feliz”, dijo Nahuel antes de su primer corte de voz por la emoción que lo invadía.“Es difícil hablar con tanto cariño y gente que se acercó.que nos acompañó en todo este tiempo, y ahora por cada uno de nosotros que estamos disfrutando esto que no se vive nunca y es que somos campeones del mundo”, siguió el lateral derecho del Atlético Madrid.El jugador recordó sus inicios como futbolistadonde dio sus primeros pasos como futbolista, aunque ahí jugó hasta los once años.“Es increíble en muy poco tiempo lo que viví.con quienes hemos pasado muchas duras, y algunos de Buenos Aires que se vinieron hoy para estar acá, agradecido a todos”, dijo Nahuel.Molina, de 24 años,tras debutar el 3 de junio de 2021 ante Chile por Eliminatorias.siendo el más recordado por su entorno aquel de cuartos de final ante Países Bajos, cuando abrió el marcador con un gol que llegó con una gran definición tras una asistencia exquisita del capitán Lionel Messi.Los embalseños aseguran que recuerdan ese grito de golLa revolución por Molina en Embalse había comenzado el miércoles,y en ese trayecto fue vivado en su paso por cada esquina hasta llegar a su casa.En sus palabras, Molina también aseguró quey seguir queriendo ganar”.La llegada del jugador al escenario se dio mientrasinstantes en que los presentes vivaron cada acción y gritaron los goles como si fuera la primera vez.Por su parte, el intendente Federico Alesandri reconoció a Molina en nombre del municipio, y dijo:“Te felicito como embalseño yy llevaste a Embalse y a Argentina a la cima del mundo. Gracias campeón, Bienvenido siempre a Embalse”, lo homenajeó.También fueron reconocidos con sus menciones los otros cordobeses integrantes del plantel,En el ingreso a la ciudad de Embalse, que dará la bienvenida a todos los visitantes que ingresen llegando por la ruta 5 desde Calamuchita.Molina, luego de sus inicios en el club Fitz Simon de Embalse,aunque en el ‘xeneize’ solo jugó ocho encuentros.club en el que jugó 64 encuentros y a base de buenos rendimientos forjó su convocatoria a la Selección Argentina.A mediados de este 2022, en el que alternó la titularidad y disputó once encuentros desde su llegada.