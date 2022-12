El Gobierno recusará a los miembros de la Corte en la causa de los fondos coparticipables

"Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad"

El texto difundido por el Gobierno: Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento



En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.



En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.



Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.



En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.



Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.



Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.



Alberto Fernández



Presidente de la Nación





Prov. de Buenos Aires, Axel Kicillof



Prov. de Catamarca, Raul Jalil



Prov. de Chaco, Jorge Capitanich



Prov. de Chubut, Mariano Arcioni



Prov. de Entre Ríos, Gustavo Bordet



Prov. de Formosa, Gildo Insfrán



Prov. de La Pampa, Sergio Ziliotto



Prov. de La Rioja, Ricardo Quintela



Prov. de San Juan, Sergio Uñac



Prov. de San Luis, Alberto Rodríguez Saá



Prov. de Santa Cruz, Alicia Kirchner



Prov. de Santiago del Estero, Gerardo Zamora



Prov. de Tierra del Fuego, Gustavo Melella



Prov. de Tucumán, Osvaldo Jaldo





El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución, se informó oficialmente."En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.El Gobierno,, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye "un fallo político, de cara al año electoral" y advirtió que, con esa decisión, "la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA"."Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.Además, el Gobierno consideró que la Corte argumentó "de manera insólita" que "transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas" y advirtió: "Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación".El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto ayer por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.El documentoEsas provincias "al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación" y para que soliciten la revocación "in extremis" de la resolución cautelar, según el documento.El miércoles, en un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) se ordenó al Gobierno Nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.en la ciudad.De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad.en el documento firmado este jueves.El máximo tribunal -si bien no resolvió la cuestión de fondo- avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% deban ser realizados "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y quede suspendida la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.El encuentro de hoy entre el Presidente y los gobernadores se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, pero un grupo de mandatarios asistió en forma virtual.Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.Participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raul Jalil.También, el mandatario sanjuanino Sergio Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto.A ellos se sumaron en forma virtual el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.Esta mañana, la decisión de la Corte recibió cuestionamientos de los principales referentes del Frente de Todos, tanto a nivel nacional como provincial.Uno de ellos fue Kicillof, quien definió al fallo como "una verdadera inmundicia" y consideró que representa un "atentado al federalismo, la democracia y la República".También, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, criticó la medida cautelar y advirtió que, con esa medida, se le quitan "recursos a las provincias" para dárselos al distrito "más rico del país".A través de su cuenta en la red social Twitter, De Pedro respondió a un posteo en el que el expresidente Macri criticó el feriado nacional del pasado martes por considerarlo "incoherente y antifederal"."Incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país", enfatizó De Pedro.Sumaron sus quejas también los vicegobernadores de las provincias del Norte Grande Argentino y remarcaron que lo decidido por la Corte profundiza "los desequilibrios y asimetrías" en el país."Esa ley que, a partir de ahora queda injustamente suspendida, corregía una concesión arbitraria y desproporcionada de recursos que el gobierno de Mauricio Macri hizo en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un decreto y en perjuicio del resto del país", indicaron los vicegobernadores un comunicado de prensa.El texto lleva las firmas de Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), María Florencia López (La Rioja), Analía Rach Quiroga (Chaco), Rubén Dusso (Catamarca), Sergio Mansilla (Tucumán), Eber Solís (Formosa), Carlos Haquim (Jujuy) y Antonio Marocco (Salta)."La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, de manera tal que el fallo dictado lesiona profundamente la forma de gobierno federal contenida en nuestra Carta Magna y las normas que regulan la coparticipación entre la Nación y las provincias", agregaron.