Lula alentará el regreso de Venezuela y Uruguay ve bien un tratado del bloque con China

Lula quiere reincorporar a Venezuela al Mercosur

Mauro Vieira será el futuro canciller de Brasil a partir de enero. Foto: AFP

El próximo gobierno de Brasil, que asumirá el 1 de enero, alentará el regreso de Venezuela al Mercosur, reveló este jueves el canciller designado, Mauro Vieira, mientras Uruguay dijo que está de acuerdo con impulsar un acuerdo comercial entre el bloque y China, pese a tener encaminado un tratado bilateral con el gigante asiático.a al bloque regional.en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo.tras una crisis política en la nación caribeña, aunque su adhesión formal no se había completado entonces.El anuncio fue acompañado de la confirmación de que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva enviará, una vez que asuma la presencia el 1 de enero, un encargado de negocios para reanudar las relaciones entre ambos países y luego designará un embajador., comentó VieiraEl 14 de este mes Vieira ya había anticipado que Brasil retomará las relaciones diplomáticas con ese país, reconociendo como presidente a Nicolás Maduro.en esa ocasión durante una conferencia de prensa, en la cual también ratificó que el gobierno de Lula reconocerá a Maduro como presidente y ya no más al opositor Juan Guaidó.Vieira dijo también que el próximo gobierno respaldará el ingreso formal de Bolivia al bloque, que el Congreso brasileño aún debe aprobar, según la agencia de noticias Sputnik.El gobierno del presidente Jair Bolsonaro suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019 y desconoció la reelección de Maduro en 2018.Vieira aclaró además que Lula no tiene planeado viajar "en el corto plazo" a Venezuela, Nicaragua o Cuba.en conferencia de prensa, según el Portal de Medios Públicos de Uruguay.Ante la pregunta sobre la posición uruguaya frente a la intención que manifestó recientemente Vieira de que el próximo gobierno brasileño impulse acuerdos sectoriales entre el Mercosur y China, Bustillo dijo que le parece algo "muy bueno"."De ninguna manera descartamos acuerdos en el camino de otro tipo o nivel", afirmó.