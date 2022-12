A 40 años de la guerra, el Gobierno reimpulsó ante el mundo los derechos argentinos sobre Malvinas

Luego de dos años de pandemia, miles de vecinos volvieron a participar en la ciudad fueguina de Río Grande del tradicional "Desfile del 2 de abril" / Foto: Pablo Añeli.

Casa Rosada fue iluminada con los colores celeste y blanco y la leyenda

Taiana durante la vigilia Río Grande: "Pasaron 40 años pero no se reduce el sentimiento ni la convicción" / Foto: Pablo Añeli.

A 40 años de la resolución 37/9

A 40 años de la guerra de Malvinas, fueron recordados veteranos y caídos mediante una vigilia en la provincia de Santa Cruz / Foto: Walter Díaz.

El reconocimiento a los veteranos y veteranas como eje principal

La gran cantidad de acciones llevadas adelante este año han generado además una repercusión tanto en el ámbito local como internacional muy importante, poniendo a la Cuestión Malvinas en la agenda de los medios Guillermo Carmona

El Centro de ex-combatientes de Malvinas, de la ciudad de Santa Fe, mantuvo una vigilia al cumplirse los 40 años de la guerra / Foto: Luis Cetraro.

La Guerra de Malvinas se inició el 2 de abril de 1982 y finalizó 74 días después / Foto archivo.

A 40 años de la guerra en el Atlántico Sur, en la que la dictadura que gobernaba la Argentina recuperó temporalmente las islas Malvinas, el Gobierno desplegó este año un accionar diplomático que buscó reposicionar y volver a visibilizar la soberanía argentina en el archipiélago y, paralelamente, poner en foco las sucesivas violaciones del Reino Unido al derecho internacional, especialmente en las últimas cuatro décadas.En ese marco, la Agenda Malvinas 40 años fue pergeñada para rendir homenajes a los caídos en las Malvinas y sus familiares mientras que, en paralelo, se puso en práctica un abanico diplomático tendiente a argumentar en el mundo los derechos soberanos de Argentina y exponer las falacias de los británicos sobre la posesión ilegal de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.El canciller, Santiago Cafiero, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, fueron los encargados del despliegue diplomático, que a nivel internacional tuvo mayor impacto en junio en el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas (ONU), donde el jefe de la diplomacia argentina reclamó que "es hora de que el Reino Unido no le tenga miedo a la paz" La ONU es el máximo organismo político internacional que resolvió en 1965 -20 años después de su creación- que en torno a las Malvinas hay unaentre Argentina y el Reino Unido que debe resolverse mediante la diplomacia y el diálogo.De esa forma nació la "Cuestión Malvinas", ante el planteo por la usurpación de las islas, ocurrido en 1833, cuando los británicos invadieron y expulsaron por la fuerza a las autoridades y la población argentina.Pero, concordantemente, los funcionarios argentinos lograron, además, significativos apoyos en la Organización de Estados Americanos (OEA), el G77 + China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y el Mercosur, entre otros bloques políticos claves, para que se reabran las negociaciones sobre la "disputa", freezadas por el Reino Unido tras la Guerra.Asimismo, con ese fin, la Cancillería reinstaló los Grupos de Apoyo a Argentina en la reivindicación de la soberanía en las Malvinas, con personalidades destacadas, como el caso de Cafiero con Tara Gandhi, nieta de Mahatma Gandhi, quienes lanzaron la Comisión de Diálogo por la Cuestión Malvinas en la India , y también el secretario Carmona quien viajó a varios países de América y Europa para enarbolar la posición argentina de recuperar las islas por la vía diplomática y pacífica Asimismo, cuatro expresidentes de España -Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy- se pronunciaron a favor de una resolución pacífica de esta controversia, indicando que todavía sigue existiendo un problema de soberanía.Los puntos cúlmines de la Agenda Malvinas 40 años -lanzada en noviembre del año pasado, en ocasión del Día de la Soberanía nacional, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández- pueden centralizarse en la conmemoración del Día del Veterano y la Veterana de Guerra, el 2 de abril -fecha de inicio de la contienda bélica con los británicos en 1982- y el acto celebratorio de los 40 años de la resolución 37/9 de la ONU , de fecha 4 de noviembre, que estableció que la guerra no alteraba la naturaleza jurídica del conflicto.El canciller Cafiero, en declaraciones a Télam, recordó que esa resoluciónEn ese plano, advirtió: "La herramienta del diálogo ha sido la que la Argentina siempre ha sostenido para resolver este conflicto. Continuamos con nuestra tarea diplomática, con el camino que ha asignado históricamente la política exterior argentina a la búsqueda de una solución pacífica y dialogada. La comunidad internacional apoya que Argentina y Reino Unido se sienten en una mesa a discutir."Carmona, a su vez, explicó a esta agencia que la Agenda Malvinas 40 años tuvo como "ejes principales resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los veteranos y veteranas de Malvinas y familiares de caídos". Y aseguró que el despliegue diplomático realizado en ese marco "ha cumplido un papel muy importante y es una bisagra".Añadió también que significó "profundizar la difusión y visibilización, tanto en el ámbito nacional como internacional de los derechos soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes y de la persistencia de una disputa de soberanía, reconocida por las Naciones Unidas, aún hoy no resuelta"."El objetivo lo hemos logrado sin duda. Hemos entregadoMalvinas 40 Años a lo largo y ancho del país, homenajeando así a los ex combatientes y sus familias, y hemos llevado la Cuestión Malvinas a ciudades, universidades, instituciones y rincones de la Argentina", resumió el funcionario de la Cancillería., preguntó Télam y Carmona afirmó: "Sin duda. La gran cantidad de acciones llevadas adelante este año han generado además una repercusión tanto en el ámbito local como internacional muy importante, poniendo a la Cuestión Malvinas en la agenda de los medios y de nuestro Gobierno, que tiene a Malvinas como política de Estado"., insistió el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.Además, analizó que, mientras tanto, "la disputa de soberanía es reconocida en el ámbito internacional mediante la resolución 2065 de la ONU, y cada vez más voces de la comunidad internacional llaman al Reino Unido a resolverla a través de negociaciones pacíficas. En ese sentido, la Argentina suma cada vez más apoyos al llamado al diálogo"., con el "cese al fuego" cuando las tropas argentinas estaban vencidas frente al poderío bélico británico. Entre 1965 y 1981 hubo negociaciones entre ambos países en el marco de la resolución 2065 de la ONU, pero tras la guerra los británicos se niegan sistemáticamente a sentarse a dialogar.Actualmente en las islas Malvinas hay un gobierno ilegal.