Qué ver, escuchar, leer y disfrutar esta semana en los medios públicos

"Anina" - PakaPaka

JUEVES 22 DE DICIEMBRE

VIERNES 23 DE DICIEMBRE

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE

LUNES 26 DE DICIEMBRE

MARTES 27 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.En Spotify Argentina (2022) | Unitario documental /Dirección: Juan Mascaró.La problemática de las escuelas rurales y periurbanas fumigadas con agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires. Una producción del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján.Argentina (2021). Unitario documental | Dirección, guion, montaje, fotografía y cámara: Martín Farina.En días previos al carnaval de Gualeguaychú, en Entre Ríos, mientras los gauchos se preparan para cumplir con el ritual de purificar la carne, las máscaras cubren los rostros en un mundo de fantasía.Argentina (2008). Unitario documental | Dirección: Marcos Pastor y Miguel Colombo.Eduardo viaja en su camioneta Rastrojero a Córdoba, donde trabajó desde 1947 en Industrias Mecánicas del Estado, a reencontrarse con sus compañeros, con quienes protagonizó una épica productiva.Argentina (2022). Serie documental | Dirección y realización: Mariano Gerbino.Después de la pandemia, un grupo de adolescentes enfrenta los desafíos de un mundo que parece haber cambiado su futuro. Una nueva generación argentina, de cara a la realidad adulta.Es una ficción de producción original de Televisión Pública que reúne a más de 20 artistas del espectáculo nacional. La segunda temporada de esta serie de unitarios de ficción plantea un mundo de emociones que atrapa por la identificación que producen los personajes.La misma aborda diversos conflictos que afloran entre protagonistas en distintos ámbitos: dentro de una familia, en las relaciones de pareja o amistades que van mutando en el tiempo.Elenco general: Jorge Marrale, Fabián Vena, Eleonora Wexler, Esther Goris, Selva Alemán, Brenda Gandini, Esteban Meloni, Julieta Nair Calvo, Tomás Fonzi, Juan Gil Navarro, Romina Ricci, Daryna Butryk, Paco Fernández de Rosa, Alberto Ajaka, Tomás Kirzner, Mariana Genesio Peña, Muriel Santa Ana, Arturo Puig, Leticia Brédice y Luciano Castro.La copa del mundo ya es nuestra. ¿Pero qué sabemos sobre este trofeo?: ¿Porqué se devuelve, en dónde se guarda (ciudad-sede), qué países tienen réplicas (selecciones ganadoras), cuánto pesa, quién la diseñó, de qué material está hecho (no es solo oro), qué representa la figura?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube La interna radical: Alfonsín contra De la Rúa. Se acercan las elecciones, y en la UCR la línea nacional y el Movimiento de Renovación y Cambio juegan sus cartas. Alfonsín gana el favor de la provincia de Buenos Aires, deja atrás a De la Rúa y se convierte en el candidato a presidente de los radicales.En Spotify En la web Una nueva generación de artistas canta al gran José en una nueva producción de Nacional DOC.Un encuentro especial para cerrar el año en el que Flavia Martínez, Leonardo Pastore, Victoria Morán, Atípico Dúo, Dúo Dos de Copas , Silvia Teijeira y Yamila Cafrune, rinden tributo al trovador nacido en Huanguelén.Canciones, entrevistas y un repaso por la historia del autor de “Herencia pa´un hijo gaucho”. Con la conducción de Emiliana “Colo” Merino y la participación de César Larrosa, autor de la biografía de José Larralde.Miralo en el canal de youtube de Nacional DOC en dúplex con la Folklórica.El sábado 24 a las 15.00 escuchalo en Radio Nacional AM870.Por las dudas es el espacio de TEC en Twitch que invita a hacerse preguntas para descubrir sus posibles respuestas junto a la host Agustina Grisolía e invitadas e invitados especialistas en los temas que se indagan.Producción: Radio Universidad y TV Universidad de la UNL.Serie audiovisual con presentaciones en vivo de bandas independientes El objetivo principal de este proyecto es amplificar la tarea de difusión cultural de bandas de la escena independiente, utilizar internet para alcanzar mayores audiencias, y expandir el proyecto comunicacional de los medios universitarios de la UNLP a nivel nacional.Esta serie documental apunta a mostrar cómo la comunidad coreana se integró a la sociedad argentina desde la década de los 60 hasta la actualidad. El trabajo audiovisual, de dos capítulos, se emitirá como cierre de las celebraciones por el 60.° aniversario de las relaciones bilaterales entre Corea y Argentina, un vínculo en el que la cultura y la gastronomía ganan cada vez más protagonismo.A través del relato de diferentes historias personales –se recorren las ciudades de Mar del Plata, en la Provincia de Buenos Aires, y Lamarque, en la Provincia de Río Negro—, se celebra el encuentro entre ambas culturas. El narrador de esta historia es Tadhg Son, conocido en las redes como Che Corea, un joven youtubero que llegó a la Argentina con su familia en 2006 y encontró, en las plataformas digitales, la mejor forma de documentar el cruce de culturas que lo atraviesa.Una producción realizada por la Embajada de Corea.Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC El último capítulo de la miniserie documental “Civiles en Malvinas”, que con dirección de Matías de Lellis pone de relieve las riesgosas misiones asignadas a civiles por el mando militar argentino, muchas de las cuales marcaron para siempre sus vidas.Revive los relatos de civiles que participaron en el conflicto armado en el Atlántico Sur, y destaca trágicas y valientes historias que cambiaron para siempre el curso de sus vidas, en medio de un regreso en silencio y sin ningún reconocimiento oficial.La miniserie documental conformó un proyecto ganador de la Convocatoria Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, y Contenidos Públicos S.E.07.00. Minimalitos08.00. Tina y Tony09.00. Ernest y Celestine10.00. Tainá11.00. Rita y Cocodrilo18.45.Inventar PakaPaka Pregunta19.15. Listo el pollo: Pan dulce19.30. La asombrosa excursión de Zamba en Yapeyú21.00. Cine: El libro de Lila- Anina- El caracol- La ballena- La escoba y la bruja23:00. Polinópolis19.30. Homenajes: Gracias por el canto20.00. La Sala: Las Taradas / La Armada Cósmica20.30. Encuentro en la cúpula: La Bomba de Tiempo21.00. Encuentro en el estudio: Valeria Lynch21.30. Cumbia de la buena: Los Palmeras22.00. Cumbia de la buena: Dalila22.30. Soy del pueblo: Rodrigo Bueno23.00. Encuentro en el estudio: Sergio DenisDesde la Basílica de San Pedro de El Vaticano en la ciudad de Roma. En vivo.La tradicional “Misa del Gallo” vaticana es la décima presidida por Su Santidad el Papa Francisco como pontífice y dará inicio a los ritos de la Navidad.Francisco reverenciará el nacimiento de Jesús junto a miles de fieles de todo el mundo que acudirán a escucharlo a la basílica vaticana y a los que siguen la misa desde la plaza de San Pedro de Roma.Con Marián Farías Gomez, repasando lo más destacado del año.Reviví lo mejor de La Hora Líquida con Gillespi en la conducción, momentos únicos de las distintas ediciones de !FA! con Mex Urtizberea; recuerdos inolvidables del Cumple70 de Charly en el CCKirchner y mucho más con la mejor música de siempre.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.En Spotify Un nuevo resumen de Télam Radio con noticias vinculadas a la Copa del Mundo y a la Selección Argentina. En esta entrega, más información y testimonios de los protagonistas de la máxima cita del fútbol.En Spotify En este episodio la música Noelia Recalde recibió a Télam en su casa paranaense como anfitriona de Entre Ríos para hablar sobre cómo el espíritu de la provincia se refleja en su discografía. Además, nos conectamos con Olga Recalde, madre de la artista, y con la música, Fran Irazusta. En el “Momento Fogón” escuchamos una versión acústica de la canción: “Para Consentirme”.En Spotify En la web Felipe Pigna nos guiará en un recorrido a través de imágenes correspondientes al Año 1968, con un resumen del inolvidable Nicolino Locche, ¨El intocable¨, en su conquista del título mundial superligero ante Paul Takeshi Fuji en Tokio; el recuerdo del primer trasplante de corazón en Argentina realizado por el cirujano Miguel Bellizzi en la Clínica Modelo de Lanús; el debut de Leonardo Favio como cantante que lo llevó a ‘La Botica del Ángel’ de Eduardo Bergara Leumann, el festejo del equipo de Vélez Sarsfield campeón del Torneo Nacional con su primera estrella deportiva y la tragedia de la Puerta 12 en el Estadio Monumental de River que causó la muerte de más de 70 personas aplastadas luego del superclásico ante Boca Juniors.El Archivo General de la Emoción reunirá como cada semana lo mejor de la música y los éxitos televisivos y cinematográficos del año para recordar en algún lugar del corazón.Fiestas, fuegos artificiales y cuidados ambientales. Te lo cuenta Natalia Mazzei en este nuevo episodio de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y en Youtube 0.00. Encuentro en el estudio: Los Auténticos Decadentes01.00. Cumbia de la buena: Antonio Ríos01.30. Encuentro en el estudio: Los Palmeras02.00. Encuentro en el estudio: Pablo Lescano y Damas Gratis07.00. Motorjón08.00. Monstruos Rodantes09.00. Lyn y Babas10.00. Kiwi y Strit11. 00. Paprika13.00. La Asombrosa Excusión de Zamba en Yapeyú17.45. Tomás, Alba y Edison18.00. Cine:: El libro de Lila- Anina- El caracol- La ballena- La escoba y la bruja.10.30. 1986.LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA. Capítulo 111.00. 1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA. Capítulo 211.30. 1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA . Capítulo 312.00. 1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA. Capítulo 412.30. 1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA. Capítulo 513.00. 1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA. Capítulo 613:30. 1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA. Capítulo 714.00. 1986. LA HISTORIA DETRÁS DE LA COPA. Capítulo 814.30. BUSCANDO A DIEGO14. 45. EL GRITO SAGRADO. MARADONA15.15. EL FÚTBOL ES HISTORIA. Capítulo 5: El sueño15.45. FÚTBOL PASIÓN: La Argentina que reinó en México16.15. 2 SOLOS: PAULS y MARADONA17.15. ESPECIAL: EL RETROVISOR: DIEGO18.00. CONCIERTO HOMENAJE A MARADONA18.45. SOMOS FUTBOLEROS: MARADONA18.00. BESTIARIO: EL BICHO SAGRADO19.30. HOMENAJE EN ARGENTINO JUNIORS20.30. BUSCANDO A DIEGO20.45. EL RETROVISOR. TEMPORADA 221.00. GRACIAS, DIEGO22.00. EL DIEGO, EL PUEBLO NO OLVIDA23.00. ESPECIAL HOMENAJE A DIEGO MARADONA: NACIDO PARA MOLESTARArgentina/ Género: Ficción - ComediaSerie web de seis capítulos que cuenta, con comicidad e ironía, los preparativos de la familia Brunetti para el festejo de Navidad. Cada episodio desarrollará un tema en torno a esta celebración.Es una producción de Macaco Films - Mil Grullas Cine – Contar - CPSE. Se puede ver acá Argentina/ Musical / Producción: TecnópolisPAN, Percusión con Señas, grupo dirigido por Santiago Vázquez, presenta un show de improvisación en vivo junto con las destacadas artistas Lula Bertoldi, Lu Basterrica y Mariana Colombo.Se puede ver acá Argentina /Musical / Producción: Centro Cultural Kirchner - CPSEEl Centro Cultural Kirchner ofreció un gran concierto en el Auditorio Nacional para celebrar más de cinco décadas de rock argentino, con Moris y Antonio Birabent. Padre e hijo interpretan temas clásicos del repertorio de Moris junto con su banda, en un espectáculo que contó con la presencia de otras dos grandes figuras del rock nacional: Litto Nebbia y Ricardo Mollo.Se puede ver acá La bendición ‘Urbi et Orbi’ para la ciudad y el mundo del Papa Francisco desde el balcón central de la basílica romana de San Pedro en Roma.Los católicos de todo el mundo celebran también la Pascua, una de las fiestas religiosas más esperadas, por la cual su Santidad el papa Francisco oficiará la solemne misa de Pascua de Resurrección.Maxi Legnani, hará un recorrido por las mejores campañas e invitados que pasaron este año por nuestro Festival.A través de la creatividad más destacada y provocadora, el FBP invita a reflexionar sobre temáticas como el grooming, las infancias trans, la seguridad vial, el deporte paralímpico y la salud mental, entre otras. También exhibirá las campañas más virales del año en diversas temáticas.La marcha peronista no tiene autores ¿es de todos? La histórica canción que representa al partido peronista tiene sus inicios en lo popular, prohibida en algunos tiempos, rescatada y transformada en otros, fue interpretada por diversos artistas, la más famosa fue grabada por el cantante, actor y director cinematográfico Hugo del Carril en 1949.En Spotify En la web "El pez por la boca muere". Así como los peces son cazados cuando muerden el anzuelo con su boca y mueren, también los humanos somos esclavos de nuestras palabras si hablamos más de la cuenta. No morimos literalmente, pero qué lástima no haber callado a tiempo…En Spotify En la web Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en el canal de Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en el canal de Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.En Spotify Viví un programa especial con lo más destacado del año. Conduce: Gillespi.Con Valen Bonetto, La Ferni y Susy Shock.Programa especial en vivo desde Casa Brandon, último programa del año.Documental / Dirección: Carlos Lucio Castro.La película, dirigida por Carlos Lucio Castro, describe Coronel Vallejos, una postal agria de cada pueblo de la pampa bonaerense que Manuel Puig retrató con singular maestría, basado en su propia tierra, General Villegas.Sus habitantes nunca se lo perdonaron. Sin embargo, una mujer dueña de un pasado doloroso y enigmático construirá un puente entre el Vallejos y el Villegas de Puig, intentando reconciliar al lugar con el escritor.Además el canal educativo y cultural del Estado argentino emitirá intercalados en la programación una serie de microprogramas dedicados a Manuel Puig, en conmemoración del 90 aniversario del nacimiento.