Lanzaron una aplicación para que niños y adolescentes puedan denunciar violencia

Una aplicación con la que niños y adolescentes depodrán denunciar situaciones de vulneración de derechos y/o violencia hacia ellos fue lanzada este jueves en Misiones.El dispositivofuncionará en toda la provincia, en cualquier dispositivo móvil y estará a cargo de la Defensoría de los Derechos del Niño.En él, el chico tendrá que completar una serie de pasos y preguntas breves, además de activar su ubicación.Si un niño o adolescente solicita ayuda mediante la App, será asistido por el equipo de la Defensoría de los NNyA que enviará profesionales de su área o derivará el caso al organismo correspondiente para que puedan recibir asistencia y contención inmediata.Durante el lanzamiento la defensora de los niños niñas y adolescentes, Rossana Franco señaló que "es fundamental que la sociedad se involucre en esas problemáticas, para poder llegar a la mayor población objetivo posible".En cuanto a la app, explicó que era necesario "hacer algo que sea resumido porque sabemos que nuestros niños quieren todo rápido; tenemos que aggiornarnos y poner al adultocentrismo del otro lado"."El fin esa los que pueden acceder niños, niñas y adolescentes de toda la provincia; a través de organismos afines", finalizó la defensora Franco.La aplicación fue diseñada mediante un proceso de investigación donde se indagó cómo usan el celular los menores de edad; se consultó a niños y adolescentes; y se recurrió al trabajo de diseñadores que supieron priorizar dibujos y diseños infantiles, teniendo en cuenta que la misma está pensada para el uso a partir de los seis años.Al pedir ayuda, el usuario se encontrará con una serie de preguntas con opciones a responder, como por ejemplo ¿Quién necesita ayuda?: opciones "yo", "mi hermano" "mi amigo"; ¿por qué necesita ayuda? opciones: "hay amenazas e insultos", "se le prohíbe la comida", "hay encierros por mucho tiempo", "hay manoseos en el cuerpo o abrazos no agradables", "hacen ver cosas no agradables en la computadora" entre otras opciones que fueron pensadas para conocer con claridad la situación por la que está atravesando el menor.Todas las opciones aparecen escritas e ilustradas con dibujos; y se contempla la opción de "no quiero decirlo", tomando en cuenta el gran porcentaje de pequeños que, a la hora de denunciar una situación de violencia, temen expresar quién es su agresor o atacante.También existe un apartado denominado "Consejos" en el que se detallan cuáles son los derechos que tiene un niño, acompañado de una guía con tres teléfonos a los cuales llamar en caso de emergencia.Entre los invitados a la presentación, estuvo el vicegobernador, Carlos Arce; y personal de la secretaría legislativa de la unidad de TIC, quienes se encargaron de los aspectos técnicos de esa nueva alternativa de denuncia.