Denuncian que promueven al jugo de cebolla como una "solución milagrosa" para problemas de salud

Vídeos virales que circulan por la red social TikTok promueven el jugo de cebolla como una "solución milagrosa" para combatir problemas de salud, denunciaron voceros de organizaciones médicas.Los videos que promocionan esta solución, hecha a base de cebollas cortadas en rebanadas y maceradas en agua, acumularon decenas de millones de visitas en la plataforma a pesar de la falta de evidencias científicas sobre su efectividad, consignó la agencia de noticias AFP."Las cebollas no le van a hacer daño a nadie, pero si alguien está enfermo debe acudir a verdaderos profesionales de la salud", advirtióY agregó que teme "que algunosadecuado, y que luego, ejemplificó.Sin embargo, esta poción mágica es aclamada en TikTok con comentarios como "¡a mí me funciona!", una consecuencia que podría deberse simplemente a un efecto placebo.El éxito de los videos de jugo de cebollas ilustra la prevalencia en esta aplicación de informaciones más que dudosas en materia de salud pública y las dificultades que-el 9% de la población-, informó Abbie Richards, especialista en desinformación en TikTok.En uno de los videos más virales (2,5 millones de reproducciones) una mujer que se identifica como "hija de la madre naturaleza" promociona el jugo de cebolla y llama a dejar fermentar la solución por unas horas para que sea más potente."Las curas milagrosas son muy atractivas y, en cierto modo, se cree que cuanto más dolorosa sea una solución, más efectiva será la magia", señaló Richards.Y explicó que "las soluciones simples para problemas complicados a menudo funcionan bien con algoritmos basados en la participación, como los de TikTok, más aún cuando estas soluciones son económicas y de fácil acceso, mientras que la atención (médica) reconocida no lo es".Por el momento, los videos de jugo de cebollas no fueron eliminados por la red social.