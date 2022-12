Un año marcado por tensos debates y una fuerte controversia entre oficialismo y oposición

El Congreso Nacional avanzó a lo largo de 2022 con la sanción de iniciativas vinculadas a la economía.

El año de Diputados

El año del Senado

En total, el Senado sesionó este año 11 veces, sin contar la Asamblea Legislativa y la sesión preparatoria del 24 de febrero de 2022 con la que la Cámara renueva a sus autoridades.

El Congreso Nacional, en un año que arrancó con un fuerte debate sobre la renegociación del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y concluyó con la aprobación del Presupuesto Nacional, a diferencia del año pasado cuando la oposición impidió la sanción de la ley de leyes, clave para la gestión del Gobierno nacional.En Diputados, la actividad arrancó apenas iniciado el mes de marzo, bajo la presidencia de Sergio Massa, ahora ministro de Economía, con la sanción del acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda que contrajo el ex presidente Mauricio Macri.Si bien el acuerdo fue aprobado por amplia mayoría(FdT), que se evidenciaron en la renuncia de Máximo Kirchner, a la presidencia del bloque de diputados nacionales del oficialismo, en discrepancia con "la estrategia utilizada" por el gobierno nacional "y los resultados obtenidos" en la negociación para llegar a un acuerdo con el FMI. La llegada de Germán Martínez al frente del bloque de diputado del FdT y su impronta dialoguista lograron acercar posiciones para arribar a los consensos necesarios, como consecuencia de la paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición -118 contra 116 diputados, respectivamente-, lo que permitió avanzar en una serie de proyectos económicos y sociales con amplio respaldo.En ese contexto,especialmente entre dos de sus principales fuerzas -el PRO y la UCR-que hasta diciembre estaba en manos del radical Mario Negri, situación que los llevó a votar dividido en el recinto y hacer más difícil aún alcanzar acuerdos políticos en la cámara baja.Más allá del acuerdo con el FMI, otro de los grandes debates que tuvo este año la Cámara de Diputados fue la reforma de la Ley de Alquileres, sancionada durante el gobierno de Macri y que recibió cuestionamientos desde el propio espacio opositor, así como de inquilinos y propietarios, pero que no logró los consensos para llegar al recinto.De todos modos, la designación de, en agosto pasado, en reemplazo de Massa, permitió establecer acuerdos con los distintos bloques para avanzar en una serie de proyectos que atiendan a las necesidades sociales como el Registro de Nacional de Deudores Alimentarios, promocionar la Formación y Desarrollo de la Enfermería y reconocer como natural y originaria a la Lengua de Señas Argentina.Sin embargo,, sancionada por el Senado y que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes ni con la Ley de Humedales, a pesar de la decisión de la propia cámara de avanzar con el debate del proyecto, acordada en la sesión del 15 de septiembre, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados (en 2020) pero perdió estado parlamentario.El año parlamentario termina con una merma en la actividad de Diputados -que llevó adelante 12 sesiones durante el año-, y una controversia generada en el último plenario del cuerpo, en el marco del encuentro preparatorio en el que se debían elegir las autoridades, encabezadas por Cecilia Moreau.Con todo, y a pesar de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Gobierno nacional, la controversia generada entre el oficialismo y la oposición hizo que la Cámara baja ingresara en una virtual parálisis que impide, hasta el momento, avanzar en cuestiones pendientes como la moratoria previsional, el blanqueo de capitales, gravamen a la renta inesperada, la reforma que endurece las penas por lavado de activos, los créditos UVA y el de Compre Argentino, entre otras iniciativas.El Senado, por su parte, cierra el año parlamentario con el tratamiento de proyectos de índole social y económico, a los que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió darles impulso en el transcurso de 2022, algunos provenientes de su espacio político en la Cámara, el FdT, y otros pedidos por el equipo económico que encabeza Massa.Aunque hubo temas, fundamentalmente económicos, en los que se logró consenso,, que se ausentó de algunas sesiones, al igual que lo que ocurrió en la cámara baja.Tras el atentado a la Vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre, el oficialismo conducido por José Mayans pidió una sesión especial para repudiar el ataque, a la que JxC decidió no asistir., sin contar la Asamblea Legislativa y la sesión preparatoria del 24 de febrero de 2022 con la que la Cámara renueva a sus autoridades.En la primera sesión especial del año, el 17 de marzo, se sancionó el acuerdo con el FMI para la refinanciación de la deuda contraída en 2018, mientras que el 7 de abril se aprobó por mayoría una reforma del Consejo de la Magistratura. Una decisión del FdT, adoptada el 20 de abril, para conformar dos bloques en el seno de esa bancada con el fin de asegurarse la designación del oficialista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, también condujo a enfrentamientos políticos en la Cámara.En la siguiente sesión, del 12 de mayo, sin respaldo de la oposición, se aprobó la creación de unde manera irregular.El 2 de junio, los senadores sesionaron para escuchar el informe de gestión del jefe de Gabinete Juan Manzur y el 30 de junio, aprobaron por unanimidad ely elEl 10 de agosto, los senadores volvieron a encontrarse en sesión para daren diciembre de 2021 y el 1 de septiembre convirtió en ley proyectos pedidos especialmente por Massa como el régimen de promoción automotriz.En la siguiente sesión, el 22 de septiembre, se aprobó la, mientras que el 27 de octubre, hubo una nueva sesión para abordar temas sociales como la creación de un espacio para la memoria para las víctimas de la tragedia de Cromañón. En la última sesión del 16 de noviembre, los senadores aprobaron el proyecto de Presupuesto 2023 , nuevamente sin la presencia de JxC.