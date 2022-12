El presidente de México sugirió que EEUU pudo haber forzado la destitución de Castillo

El mexicano es uno de los principales defensores de su expar peruano.

López Obrador es uno de los principales defensores del exgobernante, sobre quien denunció que es víctima de las élites política y económica de su ahora convulsionada nación

La relación siempre compleja entre México y EEUU se refleja hoy en sus respectivos mandatarios. Foto: AFP.

El presidente de México, Andrés López Obrador, sugirió este jueves que Estados Unidos pudo haber estado involucrado en la caída del expresidente peruano Pedro Castillo y reprochó su rol en la grave crisis política del país andino que desembocó en su destitución.El mandatario de izquierda adelantó que planteará esta cuestión a su par norteamericano, Joe Biden, durante la cumbre de América del Norte que se llevará a cabo el próximo 10 de enero en Ciudad de México.porque no cuidan ni siquiera las formas", expuso el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.AMLO, como se lo conoce por sus iniciales, hizo notar que "el primer mensaje después de la destitución de Castillo por parte del Parlamento fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú", Lisa Kenna.Y "cuando declaran el estado de emergencia", la diplomática fue a "entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso (Dina Boluarte) en el Palacio de Lima", añadió el presidente, citado por las agencias de noticias AFP y Sputnik.Sostuvo que, sino "respetar la soberanía de los pueblos, no vernos como adversarios, mucho menos como enemigos, tratarnos como aliados en todos los países de América"., quien se encuentra preso tras intentar el cierre del Legislativo, y elogió a las instituciones peruanas por garantizar la "estabilidad democrática", pese a las duras críticas que recibió el nuevo Ejecutivo por la desmedida represión policial en las protestas que ya dejaron decenas de muertos.López Obrador es uno de los principales defensores del exgobernante, sobre quien denunció que es víctima de las élites política y económica de su ahora convulsionada nación.Alegando injerencia en sus asuntos internos, el nuevo gobierno peruano declaró "persona no grata" al embajador de México en Lima, Pablo Monroy. A su vez, México concedió asilo a la familia de Castillo , aunque descartó romper relaciones diplomáticas.del mandamás del Perú, que como los conservadores de México y otros países son clasistas, racistas y muy corruptos".Agregó que las élites económicas del continente americano utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, y le hacen "la vida imposible" a las figuras políticas que emergen del pueblo, como a Castillo (2021-2022)., organismo al que describió como "un instrumento al servicio de poderes hegemónicos" e instó a renovarlo."No está la OEA al servicio del pueblo, no busca el diálogo, no busca la verdadera democracia, aunque hablan el nombre de la libertad y de la democracia, hacen exactamente lo puesto", amplió.Investigado por presuntos actos de corrupción, Castillo intentó el pasado 7 de diciembre disolver el Congreso, pero la medida fue rechazada por su propio gabinete, y el Legislativo lo destituyó horas después.quien presentó al Congreso un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y legislativas, como reclaman las protestas populares, duramente reprimidas.