"Brindo por la unidad y un futuro próspero para la Argentina"

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que la Argentina "poco a poco se va recuperando, pese a lo que dicen los agoreros de siempre", al saludar en el Patio de las Palmeras a los trabajadores de la Casa Rosada con motivo de la celebración de las"Quise venir a saludarlos, me demoré un poco porque estaba reunido con gobernadores por los ruidos que nos genera la Corte pero que eso no empañe esta fecha. Todos estamos acostumbrados a vivir años difíciles", dijo el jefe de Estado al comienzo de su discurso, en referencia a la reunión que mantuvo con mandatarios para analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos coparticipables."Los últimos tres años fueron complicados, un poco por lo que heredamos, por la pandemia y por la guerra, la verdad es que fuimos superando escollos y problemas y Argentina poco a poco se va recuperando, pese a los agoreros de siempre que quieren pintar otro país", añadió el primer mandatario.Fernández agradeció "a cada una de las trabajadoras y trabajadores, a los funcionarios, y a cada ministro, a cada ministra, porque fueron muy importantes" y destacó que lo acompañaron durante "tiempos difíciles".El Presidente arrancó el aplauso de los presentes al hacer una mención especial para la sargento primero Yanina Mariel Larese, personal de la Casa Militar que falleció durante un viaje para prestar servicio como parte de la custodia presidencial.En su breve mensaje, que no duró más de 5 minutos, Fernández también se refirió al recienteobtenido por la selección nacional en el mundial de Qatar y agradeció la ayuda brindada por el personal de la Casa Rosada durante los festejos del pasado martes."Algunos se quejaron del feriado pero vi rosarinos, riojanos, cordobeses festejando. Era una alegría contenida que todos los argentinos quisieron expresar y lo pudimos hacer muy bien en homenaje de esa maravillosa selección", agregó Fernández.El mandatario destacó asimismo que se han "podido dar pasos para que la situación del país vaya mejorando, la economía sigue creciendo y la desocupación volvió a bajar"."Vemos que el trabajo registrado sigue creciendo. Ayer (por el miércoles) me decía el gobernador de Formosa (Gildo Insfran) que tienen récord de creación de trabajo formal y eso queremos para la Argentina".Entre los desafíos de cara al futuro: exhortó a "seguir trabajando para combatir la inflación" y pidió animarse a "la utopía de la igualdad, que haya la que no existe".Brindo por la unidad y un futuro próspero para la Argentina", concluyó el primer mandatario su mensaje y, con posterioridad, posó en fotos junto a los trabajadores y funcionarios de la Casa Rosada.Por la tarde, el Presidente participará de otro; en ese caso con los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, en la sede de la