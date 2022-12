Bautizaron Messi y Messias a dos bebés que nacieron durante la caravana de los campeones

Foto: Pepe Mateos.

Como en el '78 y el '86

Lionel, Julián y Enzo fueron los nombres más elegidos para bautizar a recién nacidos durante diciembre en coincidencia con el Mundial de fútbol de Qatar, y también se registró a un bebé como Messi en la localidad bonaerense de Vicente López y a otro como Messias en La Matanza, ambos dados a luz en medio de la caravana por los festejos de los campeones tras su regreso al país.En la provincia de Buenos Aires,Lionel, por Messi, fue el más elegido en territorio bonaerense, con 13 niños inscriptos con este nombre durante el mes mundialista.Según los datos del Registro Nacional de las Personas que llegan hasta 2015, a nivel nacional el nombre Lionel registró sus picos máximos de popularidad en los años 2006, 2010 y 2014, en coincidencia con los mundiales de Alemania, en el que Messi debutó con un gol contra Serbia y Montenegro; el de Sudáfrica que tuvo como entrenador a Diego Maradona, y el de Brasil en el que la Argentina perdió con Alemania la final.La pasión por el capitán argentino no termina ahí y alcanza niveles verdaderamente inimaginables.Según el Registro Civil de la provincia de Buenos Aires, el 20 de diciembre, en medio de los festejos de los campeones mundiales a bordo de un micro descapotado que llevó a la calle a más de cuatro millones de personas, llegaron al mundo Messi y Messias, dos bebés nacidos en Vicente López y La Matanza respectivamente.Sin embargo,El Registro Civil local sostuvo ante una consulta de Télam que, pese a las coincidencias, desconoce si la elección del nombre "tiene alguna relación o no con acontecimientos o hechos de índole futbolística".La tendencia, sin embargo, se dio durante toda la copa del mundo en distintas provincias del país.Le siguen a la lista de nombres en homenaje a los jugadores de la Selección nacional Enzo, con 13 registros, y Ángel y Emiliano con siete.En tanto,, donde el 9 de diciembre nació el primer Lionel y el 13 el segundo, detalló Alicia Quinteros, encargada del servicio de Identificación del Recién Nacido del Instituto de Maternidad "Nuestra Señora de las Mercedes" de esa provincia.En tanto, autoridades de la maternidad del hospital de la ciudad de Concepción, indicaron que desde el 1 al 20 de diciembre registraron dos nacimientos con nombres que podrían vincularse a los jugadores:Leonel, para su hijo nacido el 6 de diciembre, tres días después de la victoria de la Selección ante Australia, el único caso en la provincia en que se alude a Lionel Messi.En tanto,, en homenaje al capitán y al delantero del equipo nacional Julián Álvarez.En la ciudad de, el Registro Civil informó a Télam que durante el campeonato en Doha se anotaron aLo mismo sucedió en la provincia de, indicó la directora provincial de Registros Civiles, Mariana Nuñez.En, en tanto, se registraron nacimientos "con los nombresno solo ahora tras la obtención del título sino durante todo el Mundial de fútbol", dijo a Télam el director del Registro Civil de la provincia, Octavio Rivas, que no precisó la cantidad de nacimientos.No es nueva la tendencia de padres que optan por nombres de futbolistas reconocidos en el momento del nacimiento de sus hijos.Lo mismo había sucedido en el Mundial de 1978 con los recién nacidos que se inscribieron bajo el nombre de, por Kempes. O como, por Maradona, que pasó de 47 bebés recién nacidos con este nombre en 1978 a 1.703 en 1981 y a 1.500 en 1986 cuando la Selección consiguió la segunda estrella en México, según el Registro Nacional de las Personas.El nombre, que hoy puede ser en homenaje al mediocampista argentino Enzo Fernández, supo ser inspirado -como en el caso del actual campeón- por el exjugador de River, Enzo Francescoli.En coincidencia con los mayores triunfos de este ídolo "millonario", los picos de popularidad del nombre en Argentina se registraron en 1998, luego de que River ganara el tricampeonato un año antes.Lo mismo se registró con el nombre Juan Román, por Riquelme, en 2000 y 2001, años en que el equipo xeneize ganó la Copa Libertadores, al igual que en 2007, en el que Riquelme fue goleador.