Balance del cine del 2022: un año de éxitos, fracasos, sorpresas y decepciones

Antes de sumergirnos en el análisis de las principales tendencias y de las mejores películas, conviene consignar algunas cifras que permiten entender cuál es el estado de las cosas., lo que significa una imponente recuperación respecto de los poco más de 13 millones de personas que habían ido en 2021, pero todavía muy lejos de los 47 millones de tickets vendidos en 2019 (prepandemia).El año terminará en el orden de los; es decir, una mejora del 21% respecto de los 21.300 millones de 2021, pero se prevé que recién en 2024 se recuperen los niveles de concurrencia previos a la explosión del COVID. China, el mercado más grande del mundo, continúa con serios problemas para contener los contagios y sigue en muchos casos con los cines cerrados, generando un rojo en la taquilla internacional que no estaba en los cálculos.Este fue el año del regreso de Batman, de Spiderman, de Thor, de Doctor Strange, del universo de “Toy Story”, del de “Mi villano favorito” / “Minions”, del de “Jurassic Park” / “Jurassic World”, del de “Avatar” y, sin embargo, el público no acompañó todo lo que se esperaba.Lo cierto es que los números estuvieron por debajo de las previsiones y, en verdad, el único fenómeno realmente extraordinario lo consiguió Tom Cruise concon ingresos por 1.500 millones de dólares. Cruise, también productor, se negó a un estreno casi simultáneo en streaming (como hoy es costumbre) y el film demoró más de 6 meses en llegar a los dispositivos hogareños. Así, se convirtió en héroe no solo en pantalla sino también para los exhibidores (dueños de los cines), que sintieron que alguien los respetó y mantuvo la dinámica tradicional de un negocio que ha cambiado de manera dramática en los últimos años.fue con 4.620.000 localidades la película más taquillera del año, ratificando así el boom de los films animados en la Argentina (“Lightyear” y “Sonic 2” también terminaron dentro del Top 10).En lo que respecta al cine nacional, se vivió la misma grieta entre un puñado de títulos muy exitosos y decenas o centenaresque pasaron prácticamente inadvertidos por las salas.El principal fenómeno fue, claro, el de” que, a pesar de sufrir el boicot de las principales cadenas multinacionales (Cinemark, Hoyts, Showcase, Cinépolis), convocó a 1.085.000 espectadores y luego arrasó también en streaming (Amazon Prime Video).El otro suceso comercial fue, de y con Adrián Suar, que convocó a 785.000 personas. En un segundo pelotón quedaron tres títulos que superaron por poco la barrera de las 100.000 entradas: la producción animada “La gallina turuleca” (135.000), la tragicomedia “Más respeto que soy tu madre” (125.000) y el thriller “Ecos de un crimen” (105.000)4.620.0002.435.0002.115.0001.980.0001.615.0001.570.0001.290.0001.285.0001.085.0001.040.000Fuente: Gerencia de Fiscalización del INCAAEste año llegaron a los cines locales algunos títulos muy valiosos premiados en 2021 como, ambas del japonés Ryûsuke Hamaguchi;, de Paul Thomas Anderson; o, del danés Anders Thomas Jensen, con Mads Mikkelsen.Los servicios de streaming también aceptaron lanzar varios de sus películas más valiosas antes de que llegaran a sus plataformas. Netflix, por ejemplo, estrenó, de Pedro Almodóvar; y el film animado, de Guillermo del Toro; mientras que MUBI hizo lo propio con, de la británica Charlotte Wells (una de las mejores óperas primas del año con una sensible historia padre-hija);, trabajo del tailandés Apichatpong Weerasethakul rodado en Colombia con Tilda Swinton; y, regreso del canadiense David Cronenberg al universo fantástico (y a su saga de “la nueva carne”) con Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart.Pero, en muchos otros casos, los streamers optaron por presentar sus películas originales sin que pasaran previamente por las salas. Netflix lanzó notables propuestas como, producción animada de Richard Linklater;, del australiano Thomas M. Wright;, película de época dirigida por el chileno Sebastián Lelio con Florence Pugh como protagonista; ydesatado y sorprendente épica de aventuras del indio S. S. Rajamouli.A nivel de documentales, se destacaron, fascinante trabajo de Brett Morgen sobre el gran David Bowie;, de Andrew Dominik, sobre la dupla creativa integrada por Nick Cave y Warren Ellis (MUBI);, en el que Robert Downey Jr. homenajeó a su padre, un cineasta de culto de los años '60 y '70 (Netflix); y, sobre la conmovedora historia de un matrimonio de vulcanólogos (Disney+).se vieron los más recientes trabajos de autores como el coreano Hong Sang-soo (por partida doble con “The Novelist's Film” y “Walk-Up”), su compatriota Park Chan-wook (“Decision to Leave”), el japonés Kore-Eda Hirokazu (“Broker”); el belga Lukas Dhont (“Close”), el español Albert Serra (“Pacifiction”), la estadounidense Kelly Reichardt (“Showing Up”), la inglesa Joanna Hogg (“The Eternal Daughter”), la francesa Mia Hansen-Løve (“Un beau matin”) y el irlandés Martin McDonagh (“Los espíritus de la isla”), por citar solo algunos.Además, en las próximas semanas llegará a las salas lo nuevo de Steven Spielberg (la encantadora historia autobiográfica) y en algún momento de 2023 será el turno de “Trenque Lauquen”, brillante trabajo de Laura Citarella (son dos partes que duran algo más de cuatro horas en total) que ha sido incluido en varias listas de fin de año por parte de los más prestigiosos medios del exterior tras su paso por festivales como los de Venecia, San Sebastián y Nueva York. Lo mejor, como siempre, está por venir.