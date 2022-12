La hermana de Marielle Franco y el vicepresidente Alckim formarán parte del gabinete de Lula

No es la primera vez que el vicepresidente asume un ministerio en Brasil / Foto: AFP

Lula nombró a otros 15 funcionarios, entre ellos a la socióloga Nísia Trindade, quien el 1° de enero se convertirá en la primera mujer en ocupar el Ministerio de Salud.

La convocatoria a Anielle Franco

Não sou eu que preciso dos ministros que anunciamos. Quem precisa é o povo brasileiro. O povo pobre, as mulheres, a população negra. É com o povo nosso compromisso, e tenho certeza que nós saberemos honrar.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/1PnxW5DbEv — Lula (@LulaOficial) December 22, 2022

Los nuevos funcionarios

Recebi o convite do presidente Lula para ser Ministra da pasta de Igualdade Racial. Depois de refletir com minha família, companheiras de caminhada e movimentos, aceitei o desafio. + — Anielle Franco (@aniellefranco) December 22, 2022

Fernando Haddad tomará el timón de la economía brasileña

, será ministra de Igualdad Racial en el próximo Gobierno de Brasil, anunció el presidente electo Luiz Inácio Lula Da Silva, quien también nombró a su vicepresidenteal frente de la cartera de Industria y Comercio y a la primera mujer a cargo de Salud, entre otras designaciones."Decidí dar trabajo a mi vice; el ministro de Industria y Comercio será Geraldo Alckmin", bromeó Lula y explicó que el dirigente siempre le pedía más trabajo, así que optó por ponerlo al frente de un ministerio porque si no le daría "dolor de cabeza" los próximos cuatro años.Luego expresó su confianza en que será un ministro "extraordinario" y subrayó que Alckmin goza del respeto de los empresarios brasileños, informó la agencia de noticias Sputnik.En realidad, como el propio Lula confesó, Alckmin no fue la primera opción, sino que el exmandatario (2003-2011) buscó antes a grandes empresarios y nombres de la patronal, pero ninguno aceptó la oferta para entrar en el Gobierno.No es la primera vez que el vicepresidente asume un ministerio en Brasil: en el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), Michel Temer encabezó la Secretaría de Relaciones Institucionales.Lula nombró a otros 15 funcionarios, entre ellos a la socióloga Nísia Trindade, quien el 1° de enero se convertirá en la primera mujer en ocupar el Ministerio de Salud.Trindade, docente e investigadora desde 1987, se desempeñó hasta ahora como presidenta de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), una de las más importantes y emblemáticas instituciones de investigación, formación y desarrollo tecnológico en salud a nivel mundial y donde también fue la primera mujer en ejercer la presidencia en sus más de 116 años de historia.Desde el Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), en Brasilia, donde actúa el equipo de transición, Lula también anunció que Anielle Franco, parte del equipo de transición del Gobierno dedicado a las políticas para mujeres, ocupará un lugar central en su futuro Gobierno."Recibí la invitación del presidente (electo) Lula para ser ministra de la cartera de Igualdad Racial; después de reflexionar con mi familia, compañeras y movimientos, acepté el desafío", escribió Franco en Twitter.Anielle es profesora de inglés y tras el asesinato de su hermana en Río de Janeiro (en plena campaña electoral antes de la victoria de Jair Bolsonaro en 2018) fundó el Instituto Marielle Franco, dedicado sobre todo a trabajos sociales con niños y adolescentes.Marielle era concejala en el ayuntamiento de la ciudad de Río de Janeiro, donde destacó por su papel en defensa de las mujeres, los negros, la comunidad LGBTIQ+ y los vecinos de favelas y periferias.Su nombre se transformó en una bandera desde el 14 de marzo de 2018 contra la represión ilegal ejecutada por grupos parapoliciales de Río de Janeiro y ya desde su banca de concejal denunciaba el avance de los grupos de uniformados en el control del delito en las favelas.Lula también anunció los nombres de Alexandre Padilha (Relaciones Institucionales), Márcio Macedo (Secretario General); Jorge Messias (Abogado General de la Unión), Camilo Santana (Educación), Esther Dweck (Administración), Márcio França (Puertos y Aeropuertos), Luciana Santos (Ciencia y Tecnología), Cida Gonçalves (Mujeres), Luiz Marinho (Obras), Silvio Almeida (Derechos Humanos) y Vinícius Carvalho (Contralor General de la Unión).(También designó a Wellington Dias al frente de la cartera de Desarrollo Social, cargo que, según los medios, era pretendido por la senadora Simone Tebet, revelación de las elecciones presidenciales, donde quedó tercera en la primera vuelta antes de apoyar a Lula en el balotaje., afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y les advirtió que deberán considerar la "pluralidad" de la población brasileña al asumir sus funciones, informó la cadena brasilera O Globo.El mandatario electo informó que faltan algunos nombramientos, los cuales estarán dirigidos a personas que “se atrevieron a dar la cara y enfrentar el fascismo que se ha estado extendiendo" el país en los últimos años.Entre los que aún no fueron anunciados y generan gran expectativa están los futuros jefes de Medio Ambiente y del novedoso ministerio de Pueblos Originarios."Recibimos este gobierno en una situación de penuria, en que las cosas más simples no se hicieron, de manera irresponsable, porque el presidente (Bolsonaro) prefería contar mentiras que gobernar este país", dijo el líder izquierdista de 77 años.Lula ya había anunciado seis ministros del futuro gobierno:(Economía), Flávio Dino (Justicia), José Múcio Monteiro (Defensa),, Mauro Vieira (Relaciones Exteriores) y Rui Costa (Casa Civil).Haddad, de 59 años, ocupará el cargo que ostenta actualmente el ultraliberal Paulo Guedes, que está al frente de un "superministerio" creado por Bolsonaro, al fusionar las carteras de Hacienda, Planificación e Industria.Haddad es el exalcalde de San Pablo (2013-2017) y también fue ministro de Educación (2005-2012) durante las presidencias de Lula y Rousseff.En total, se espera que el próximo Gobierno tenga 37 ministerios, un 60% más que el actual Gobierno de Bolsonaro.