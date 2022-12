Weghorst volvió a hablar de Messi: "Al menos ahora sabe mi nombre"

El delantero neerlandés Wout Weghorst, al que Lionel Messi tildó de "bobo" después de la picante definición por penales entre la Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022, volvió a hablar del rosarino, al que consideró como "uno de los mejores de la historia", y sostener que tras el incidente "al menos ahora sabe mi nombre"."Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también.Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre", explicó en diálogo con la televisión turca, según reprodujo la prensa deportiva europea.El delantero destinatario de esa frase icónica de la "Pulga" volvió a jugar rl miércoles para el Besiktas por la Copa de Turquía y anotó un tanto en la victoria por 4 a 2 sobre el Sanliurfas.Weghorst, de 30 años, fue el autor de los dos goles con los que Países Bajos le empató el partido a la Selección argentina en cuartos, el último ya en tiempo adicionado.En aquel momento, Weghorst había dicho: ". Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante".