Lali Espósito y el acoso callejero: "Es un mal que sufrimos desde que el mundo es mundo"

El argumento del acusado

La actriz y cantante Lali Espósito aseguró que, al referirse al caso en ese sentido que sufrió en el palco donde presenciaba la final de la Copa del Mundo y cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales, y consideró que el repudio social debe manifestarse siempre, no solo cuando le ocurre “a alguien conocida”.En tanto,, le escribió un mensaje asegurando que “jamás haría algo como lo que me están acusando”y que no conoce a la persona que se atribuyó ser él en redes sociales.“Mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y lamentablemente también les pasa. Acá lo que sucede es que, como yo soy conocida, llama la atención el hecho”,“Repudiemos lo que vemos todos los días, no solo lo que le hacen a una Lali Espósito en un video viral, repudiemos todo, porque si ves algo así en el bondi, también quememos a esa persona”, agregó.La cantante, que se define como “naturalmente feminista” y tuvo una activa militancia a favor de la ley de aborto legal, reflexionó que el acoso sexual en la vía pública “es un mal que sufrimos las mujeres desde que el mundo es mundo” y la diferencia es “que hoy en día le podemos poner cara a través de las redes sociales” denunciando también de esta forma esos casos.En tanto,, que “jamás tuve ninguna mala intención” y ahora “la está pasando muy mal”.La misiva se conoció porque la misma Lali la reenvió a Ángel de Brito, que la leyó en su programa “Los Ángeles de la Mañana”.“Es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como queda claro en el video”, le escribió.“También quiero aclararte que hay un tipo en las redes que se llama Mariano Díaz, que dice ser él la persona que estaba atrás tuyo y que te tocó a propósito, incluso se enorgullece de haberlo hecho, no conozco a esa persona ni sé por qué dice semejante barbaridad, ni siquiera sé si es su verdadero nombre”, agregó.En tanto,, al ser la elegida para interpretar el himno argentino antes del comienzo del partido.