El hit mundialista "Muchachos" alcanzó el puesto 35 de escuchas global en Spotify

La Mosca Tse Tse cantó el tema en el CCK el día en que Argentina se convirtió en campeón del mundo. / Foto: Alejandro Santa Cruz

El hit mundialista "Muchachos" registrado originalmente por La Mosca, pero que ya comienza a sumar nuevas versiones de otros artistas, alcanzó el puesto 35 de escuchas a nivel global en Spotify, a partir del crecimiento de reproducciones en un 4300% experimentado en la última semana en comparación a la anterior, a partir de lo cual acumula unos 5,7 millones de streams desde su lanzamiento.La consagración también llevó a "Muchachos" al tope del ranking argentino de reproducciones con un crecimiento local de 5400% en la última semana, según un informe difundido por la propia plataforma.De acuerdo a estos datos, cuando la selección argentina debutó en el Mundial de Qatar 2022 contra Arabia Saudita,y se estiró a, el épico partidoLa consagración del conjunto argentino también impulsó el aumento de escuchas del éxito de Queen "We Are The Champions", de Queen, en un 320% en una semana.