"Trust" de Hernán Díaz, elegido como uno de los libros del año

Hernán Díaz, escritor argentino.

“La trama de novela gira en torno al poder y el dinero, el costado político es fundamental. Pero por otro lado también me parece fundamental que todos los que trabajen en la serie tengan la latitud y la libertad necesarias para encontrar su propio tono y su propia estética”

"Trust", la novela escrita por Hernán Díaz que fue elogiada por The New York Times y The New Yorker.

Como todos los años, el New York Times y la prestigiosa revista The New Yorker eligieron los libros que marcaron el pulso del año y, en esta oportunidad,que recién se publicará en español en marzo próximo por Anagrama y que será adaptada al formato miniserie por la actriz y productora estadounidense Kate Winslet y se emitirá por HBO.Díaz nació en Buenos Aires en 1973, pasó su infancia en Suecia y ahora vive en Estados Unidos, donde es docente de la Universidad de Columbia. Escribe en lengua inglesa,, como el Saroyan International Prize, el Cabell Award, el Prix Page America, el New American Voices Award, y resultó finalista del Premio PEN/Faulkner a la mejor ficción., también recibió muy buenas críticas, a tal punto que desde que se publicó el libro (va a tener versiones en 25 idiomas) con tan buena repercusión,, en "Trust" Díaz "descubre los secretos de una fortuna estadounidense a principios del siglo XX, detallando el vertiginoso ascenso de un financiero de Nueva York y los enigmáticos talentos de su esposa". "¿En qué versión de los hechos podemos confiar? El foco de atención de Díaz en las historias detrás de las historias busca los oscuros mecanismos detrás del capitalismo, así como las figuras no acreditadas detrás de los llamados Grandes Hombres de la historia. Es una búsqueda estimulante", sostiene la reseña publicada en una lista en la que los periodistas eligen los diez libros que marcaron el año., "Trust" entra en la categoría "lectura esencial" en 2022. "Díaz entreteje ingeniosamente los hilos dispares mientras muestra cómo nuestra percepción cambiante de la historia se relaciona con la capacidad de la riqueza para 'doblar y alinear la realidad' según sus propios motivos", advierten al analizar los motivos que hacen de la novela uno de los libros del año.“La trama de novela gira en torno al poder y el dinero, el costado político es fundamental. Pero por otro lado también me parece fundamental que todos los que trabajen en la serie tengan la latitud y la libertad necesarias para encontrar su propio tono y su propia estética”,“Aunque soy novelista, el cine siempre ha sido una gran influencia. Y es un gran privilegio poder trabajar junto a gente tan inmensamente talentosa. Kate Winslet, en particular, me parece un genio absoluto. Todas las ideas que ha compartido hasta ahora son totalmente brillantes”, sostuvo refiriéndose a la actriz que llevará su texto a la pantalla grande.