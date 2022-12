Dos detenidos por facilitar material de explotación sexual infantil en CABA

Dos detenidos por facilitar material de explotación sexual infantil. Foto: Ministerio Público Fiscal

El hecho ocurrió en CABA. Foto: Ministerio Público Fiscal

Operativos policial

Encontraron más de 17 mil archivos. Foto: Ministerio Público Fiscal

El operativo se dio en el marco del procedimiento "Red Federal en Alerta". Foto: Ministerio Público Fiscal

Detectaron 4 discos duros con material ilegal. Foto: Ministerio Público Fiscal

Los allanamientos, realizados ayer en los barrios porteños de Villa Urquiza y Almagro. Foto: Ministerio Público Fiscal

Se logró detectar a otras dos personas involucradas en el delito. Foto: Ministerio Público Fiscal

Un profesor de teatro y un empresario fueronen un operativo en el que se secuestraron, informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF).Los allanamientos, realizados el pasado miércoles, se enmarcaron en el megaoperativoLos procedimientos, solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), a cargo de Daniela Dupuy, fueron autorizados por el Juzgado del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas N° 25.Durante los mismos, dos personas fueron detenidas por el delito de facilitación de material de explotación sexual infantil de niños y niñas y el secuestro de una gran cantidad de archivos y dispositivos electrónicos.La investigación se originó por el operativo "Red Federal en Alerta",que utilizaron plataformas de intercambio peer to peer (P2P, red de pares) para traficar material de abuso sexual infantil.Este operativo se logró tras un trabajo conjunto de las autoridades del U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la CABA.A partir de la ampliación de la investigación,Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda de Villa Urquiza, donde reside un hombre de 46 años, profesor de teatro y de economía en dos colegios secundarios de la zona norte del conurbano bonaerense.Durante el operativo, el personal del CIJ y de la División de Delitos Cibernéticos contra la Infancia y Adolescencia de la Policía de la Ciudad logró dar con programas P2P abiertos y, donde vive un empresario agropecuario y de la construcción de 48 años.Personal de la Policía de la Ciudad y de Gendarmería Nacional logró dar con un escondite "detrás del motor de una vieja heladera donde el imputado había guardado en una bolsa de nylon cuatro discos y pendrives", indicó el MPF.Luego del análisis de material, que dio resultado positivo, se dispuso su detención hasta la realización de la audiencia correspondiente.