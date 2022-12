Rodríguez Larreta anunció la eliminación de impuestos

El jefe de Gobierno porteño anunció la derogación del impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito.

Para Rodríguez Larreta la decisión de la Corte no afecta a las provincias

El fallo, los impuestos, las provincias

El fallo de la Corte sobre los impuestos coparticipables generó rechazo en las provincias.

La Legislatura porteña sesionará el viernes La Legislatura porteña anunció que llamará a sesión extraordinaria el viernes para tratar la derogación del impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito, entre otros temas.



Fuentes del oficialismo porteño indicaron a Télam que la sesión será convocada a las 8.30, con carácter extraordinario, para poner en tratamiento la eliminación de la alícuota del 1,2% que rige en el tributo que se aplica a los resúmenes de las tarjetas de crédito desde enero del 2021 en el distrito.



La tasa fue aplicada por entonces por la administración de Rodríguez Larreta para compensar la reducción de los fondos respecto del coeficiente de la participación de la Ciudad en los impuestos que administra el Estado nacional.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) quea la Ciudad de Buenos Aires "defiende el federalismo" y anunció la eliminación de impuestos aplicados en el distrito desde el 2021 para compensar la quita."Este fallo nos devuelve una gran parte de lo que nos corresponde, a partir de hoy el Gobierno nacional tiene que volver a transferir a la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable y eso me llena de alivio y de esperanza", dijo Rodríguez Larreta en una conferencia en la sede del Ejecutivo.Allí, estuvo acompañado por senadores, diputados nacionales y legisladores de Juntos por el Cambio, así como por funcionarios del gabinete porteño ys con leyendas como "Otro país es posible" y "Defendamos la Constitución".La decisión de la CSJN fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal y dispuso, en los hechos, la suspensión de la ley 27.606 que fijó en 2,32% la participación de la Ciudad en los impuestos que administra el Estado nacional.Ese coeficiente, a poco de iniciar su gestión de gobierno, que subió la cuota porteña al 3.75%.Para el alcalde porteño, la medida adoptada por la administración nacional en 2020 fue "inconstitucional y violó la autonomía de la Ciudad" y agregó que le generó a su gestión "un problema enorme en medio de la pandemia".Recordó que, por entonces, tomó la decisión de llevar la demanda a la Corte, así como tambiénque implicó la creación de nuevos impuestos, como el tributo del 1,2% a las compras con tarjetas de crédito y un incremento al 8% de la alícuota sobre Ingresos Brutos para entidades financieras.Al respecto, comunicó que "todo lo que la Corte nos devuelve los vamos a aplicar a la baja de impuestos", por lo cual enviará un proyecto a la Legislatura porteña para la eliminación de la tasa sobre las tarjetas de crédito. No obstante, aclaró que la medida comenzará a regir mañana.Por otro lado, dijo que"sobre los instrumentos financieros del 8% al 2,85%", lo que corresponde "a la proporción del dinero que volvemos recibir" en la Ciudad de Buenos Aires y que entrará en vigencia en diez días.Para cerrar, Rodríguez Larreta sostuvo que el fallo de la CSJN "refuerza y defiende el federalismo" y remarcó que "la Ciudad es tan autónoma como cualquiera de las provincia"."Esta decisión", señaló y agregó que "no se le saca un peso a nadie ni a ningún distrito".