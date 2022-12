Todo lo que hay que saber de la ley de Parto Respetado en provincia de Buenos Aires

En el centro de la imagen, la ministra de las Mujeres Estela Díaz. / Foto: Ministerio de las Mujeres

El día de la votación de la ley propuesta por la diputada del Frente de Todos Marian Larroque. / Foto: Twitter.

El Gobierno bonaerense promulgó este jueves la ley que crea el Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado, que será complementario a la ley nacional de Parto Humanizado y que busca erradicar la violencia obstétrica por etapas, con campañas de concientización, visibilización, capacitaciones en género y en derecho para los equipos de salud.La propuesta, de la diputada Marian Larroque (Frente de Todos), fue sancionada el pasado 29 de noviembre por la Legislatura y publicada est jueves en el Boletín oficial del distrito e indica que "se considera Parto Respetado y/o humanizado a la instancia de ejecución de derechos de las personas gestantes y recién nacidas durante trabajo de parto, el parto y puerperio respetando la autonomía en la toma de decisiones seguras e informadas"."En el mismo se debe velar por el respeto de los procesos fisiológicos, la no medicalización y el cuidado del parto como hecho sexual", se añade en la iniciativa.Además, en la norma se indica quey de modo que se reconozca como la protagonista del mismo"; y "aque pudieren tener lugar durante el trabajo de parto, parto y puerperio".También, "a"; y "a, y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad y el acompañamiento durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales".A la vez, tiene derecho "a un parto respetuoso de los tiempos subjetivos, tanto fisiológicos como psicológicos, evitando en todos los casos prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la persona gestante o de la persona por nacer" y "a ser informada sobre la evolución de su parto, cambios de conductas obstétricas y los motivos, como así también sobre el estado de su hijo o hija".Otros de los derechos mencionados en la Ley son ""; "a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento"."A recibir asesoramiento e información completa y clara sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña" y "a recibir información clara y completa sobre sus derechos sexuales y reproductivos y el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos que requiera utilizar acorde a sus deseos y necesidades, previo al alta", continúa.En paralelo, la Ley determina qu; "a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento"; "a la internación conjunta con la persona progenitora en sala"; y a que "sus progenitores reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación".El Plan se implementará en los establecimientos de salud públicos, privados y de la seguridad social de la provincia de Buenos Aires.De esta manera, el Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado reafirma los principios de la Ley Nº 25.929 y propone crear una mesa en el ámbito del Ministerio bonaerense de Salud, la cual deberá articular políticas en la materia con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, asociaciones y colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad científica y otros actores.