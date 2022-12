Diputados del FdT criticaron a JxC: "Están en contra de la ampliación de derechos"

El FdT había impulsado la sesión especial para debatir la creación de ocho Universidades, entre otras iniciativas. //Foto Prensa Diputados

Diputados del Frente de Todos (FdT) cuestionaron en redes sociales a los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) por no haber dado quórum para realizar la sesión dondes.(FdT), publicó en Twitter: "Hoy vivimos la muestra del lobby de JxC con los poderes mafiosos. No quieren que la Cámara de Diputados funcione y legisle".Y señaló que "dicen no a la creación de Universidades, a la moratoria previsional, a programas de salud que formaban parte de la agenda de trabajo de hoy".Previamente, al hablar en la sesión en minoría, Osuna señaló que, indicó en la misma red social: "Una vez más, la oposición de JxC no dio quórum para que podamos sesionar. Mientras tanto miles de argentinos y argentinas esperan que se sancione la ley del Plan de Pago de la Deuda Previsional para poder acceder a la jubilación".Por su parte,afirmó también en Twitter que "como dijimos en su momento y lo decimos ahora: la agenda de JxC no tiene como prioridad al pueblo, no les resulta relevante que miles de argentinas y argentinos puedan jubilarse. Son siempre coherentes para estar en contra de la ampliación de derechos y de la felicidad del pueblo", criticó.dijo en las redes de sociales que "Juntos por el Cambio no dio quórum a la sesión convocada para discutir la creación de 8 universidades nacionales, el Plan de Pago de Deuda Previsional (conocido como "moratoria"), y la Ley de Alquileres"."La derecha es anti-derechos", aseveró.En tanto,denunció que "esta decisión del Macrismo y sus seguidores no perjudica al FDT, sino que afecta a todos los argentinos".destacó: "Tribunas llenas y las bancas de la oposición están vacías. Y esto es así porque hoy se trataba una moratoria previsional y la creación de 8 universidades públicas. Cuando se trata de ampliar derechos, la derecha no viene"."Ya se pueden ir a Lago Escondido a veranear muchachos", completó Santoro.afirmó que "una vez más el bloque de JxC no dio quórum para sesionar, pero ¿quiénes se perjudican con esta acción? Es importante que la sociedad sepa las consecuencias de este acto irresponsable"."Hoy íbamos a tratar la creación de 8 universidades Nacionales, 5 en la provincia de Buenos Aires. Esto permite que miles de jóvenes tengan acceso a la educación. Que puedan estudiar, progresar y , ser mejores", detalló.Publicó también en twitter que el proyecto de moratoria previsional hubiese permitido "más de 700 mil personas que ya tienen la edad de jubilarse, puedan completar los años de aportes a través de un plan de pagos, y así poder jubilarse. 1 de cada 10 son mujeres".El oficialismo de la Cámara de Diputados fracasó en su intento de sesionar hoy para tratar un conjunto de iniciativas, pese a haber propuesto ampliar el temario del plenario, ante la negativa de dar quórum y habilitar el debate por parte de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques.El Frente de Todos (FdT) había impulsado la sesión especial para debatir la creación de ocho Universidades y el proyecto de Moratoria Previsional, para que puedan jubilarse unas ochocientas mil personas que tienen la edad o están cerca de la misma y le faltan los treinta años de aportes.