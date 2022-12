De Argentina para el mundo: desde Lali y el himno en Qatar a Paulo Londra con Ed Sheeran

Trueno y su Tiny Desk, Lali cantando el himno nacional en Qatar y Paulo Londra "Back to the Game" / Fotos: Captura de Pantalla.

También hubo shows de artistas internacionales que convocaron muchos fans emocionados por volver a la presencialidad tras el parate pandémico. Entre otros Bad Bunny, Travis Scott, Rosalía y Eladio Carrión

"Entre Nosotros Remix" en los Latin American Music Awards VER VIDEO

"I dance", YG ft. Duki y Cuco VER VIDEO

Lali, Tiago PZK, Nicki Nicole, Trueno, Paulo Londra, entre otros, fueron artistas de la escena del trap y mainstream -tendencia- que tuvieron un 2022 a pura exposición internacional: hicieron giras por América y Europa, aparecieron en medios de todo el mundo -sin barreras de idiomas-, colaboraron con consagrados artistas internacionales como Fied, Ed Sheeran, Myke Towers, entre otros.Uno de los éxitos argentinos "pa' el mundo entero" fue la BZRP Session #52 del español Quevedo, que a las dos semanas de su lanzamiento entró en el Top 3 de canciones más escuchadas en Spotify y hasta hoy sigue siendo la sesión del Biza más escuchada de todas.Todo esto y mucho más, demuestra que estos músicos se las traen y pisan fuerte no solo en el territorio argentino.Lali vivió un gran año, que tuvo como broche de oro su versión del himno nacional argentino en la final del Mundial en Qatar 2022 , junto a la Scaloneta.Cantar el himno no fue la única victoria de Lali durante el mundial: la TV Pública como anuncio del partido contra Francia en la Final del Mundo, armó un video de la Selección Nacional con su canción “2 son 3”, uno de sus hits de 2022.También participó del ciclo “Por el Mundo Mundial” junto a Marley en Doha, por la pantalla de Telefe.Además, otra de sus joyas de este año fue su gira Disciplina Tour, con la que no solo recorrió la Argentina sino que visitó Europa e Israel. Su paso por el viejo continente fue todo un éxito, con shows en las ciudades españolas de Málaga, Barcelona y Madrid. También se presentó en Montevideo y en Santiago de Chile.Su popularidad en España se debe -entre otros factores- a que interpretó a Wendy, su personaje en la serie original de Netflix, “Sky Rojo”, que estrenará su tercera temporada el próximo 13 de enero.Tiago PZK lanzó este 2022 su primer disco de estudio, “Portales”, que lo llevó a emprender una gira de varios meses por diversos países europeos, Estados Unidos y otros de América Latina. Durante su aventura, el GOTTI siempre se mostró muy real en las redes sociales y compartió con sus fans que extrañaba a su familia, a sus amigos, su novia, su casa, mostrando un costado íntimo de la vida de un artista que está fuera de su hogar durante muchos días.El joven de Monte Grande, en el Gran Buenos Aires, tuvo un año muy interesante con varios hitos que lo convirtieron definitivamente en un verdadero artista internacional. Desde su colaboración en “Traductor” con su colega el puertorriqueño Myke Towers o la canción conjunta con su par chileno Cris MJ "Nos comemos", con la estrella puertorriqueña Ozuna, fueron otros de los eventos que lo catapultaron a ser reconocido en varios continentes.Tiago es muy consciente del crecimiento y del momento de éxitos que está transitando. Así lo compartió el 1 de diciembre cuando salió “Delincuente” junto al puertorriqueño Yandel: “Que loco haber escuchado tanto tiempo a @yandel y hoy poder estar compartiendo este temazo “DELINCUENTE” Afuera en todas las plataformas, qué lindo cerrar el año así”.A fines de octubre, Nicki Nicole y Trueno también tuvieron su momento internacional en conjunto cuando aparecieron en las páginas de la revista estadounidense Rolling Stone: “Unbreakable bond and the future they see together”, que se traduciría como un “lazo inquebrantable y el futuro que ven juntos”.Este año Trueno tuvo su Tiny Desk , el ciclo de música estadounidense de NPR, que fue filmado desde las calles de La Boca que lo vieron crecer.Además, el joven de 20 años fue una de las estrellsa del Quilmes Rock -abril- cuando ingresó al escenario para rapear en español junto a la banda británica Gorillaz, en su icónica canción “Clint Eastwood”. Mateo Palacios -tal su verdadero nombre- también estuvo de gira por varias ciudades europeas y estadounidenses. Su música ya no tiene fronteras.El cordobés Paulo Londra tuvo un 2022 de vuelta al ruedo con grandes éxitos, y el reciente lanzamiento del álbum “Back to the Game” , tras el parate musical por conflictos legales. En este último disco hay colaboraciones con artistas internacionales de alta talla como el británico Ed Sheeran -en “Noche de Novela”-, con el colombianos Feid, con el norteamericano Travis Barker, baterista de Blink 182 y con el estadounidense Timbaland.Tini Tini Tini tuvo un gran 2022, lleno de shows, nuevas canciones, como la colaboración con la estrella estadounidense Christina Aguilera, “Suéltame”. Y "La Triple T" que se volvió canción de fiestas y challenges en TikTok, entre otros éxitos.Un momento destacado fue su participación en los shows de Coldplay, quien se presentó diez veces en el estadio de River Plate. Junto al piano y la voz del líder del conjunto británico, Chris Martin, una de esas noches Tini cantó “Let somebody go” -versión original con Selena Gómez- y también “Carne y Hueso”, una de sus nuevas baladas que se ha transformado en hit.María Becerra tuvo un gran 2022 al cantar en abril junto al colombiano J Balvin, "¿Qué más pues?", en la gala de los Grammys de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera artista argentina en presentarse en este evento.Ese mismo mes recibió el premio a la Nueva Artista del Año en los Latin American Music Awards, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. En esa noche de distinciones, la artista oriunda de Quilmes brilló en el escenario junto a sus compañeros Tiago PZK y LIT Killah al interpretar juntos "Entre Nosotros Remix".En septiembre Duki apareció en el disco de YG -Young Gangsta-, rapero estadounidense, siendo el único latino que formó parte de las colaboraciones de ese proyecto. "I dance", es la canción conjunta con el músico oriundo de Compton, California y con Cuco, californiano también con raíces mexicanas.Nicki Nicole también tuvo su momento de trabajo en conjunto con artistas de otros países como fue el caso de "Nota" con Eladio Carrión, estadounidense puertorriqueño.LIT Killah en mayo presentó el single "Bipolar", junto a Lil Mosey, hiphopero estadounidense de 20 años. El sencillo cuenta con un videoclip que filmaron en las calles de Los Ángles, cuando el trapero argentino estuvo de visita en Estados Unidos por los premios Latin American Music Awards.