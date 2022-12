Tras el fallo de la Corte, el Presidente se reunirá con gobernadores en la Casa Rosada

El rechazo de los gobernadores

El presidente Alberto Fernández convocó para este jueves a los gobernadores, en lugar del 2,32% que venía abonando actualmente.La cita será a las 12 en Casa Rosada, informaron a Télam fuentes oficiales.El jefe de Estado se refirió al fallo de la Corte en un acto que"Es un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país", resumió el mandatario sobre la medida judicial.El fallo de la Corte fue rechazado por diferentes gobernadores, entre ellos, que advirtió durante el acto con el Presidente que la medida del tribunal es "injusta" e "hizo trizas al federalismo"."Hoy salió un fallo injusto que hace trizas el federalismo y sale el jefe de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) diciendo que es un fallo histórico para la Argentina, mentira" enfatizó el gobernador de Formosa.En ese sentido, consideró que "esto es la demostración más flagrante del centralismo porteño avalado por una Corte que no sabe cómo actuar para impedir la gestión de un gobierno nacional, popular, humanista y profundamente cristiano".En tanto, el gobernador de Santiago del Estero, quien preside el grupo de mandatarios del Norte Grande,, quien escribió en Twitter que "la CSJN sacó un fallo millonario. El fundamento? leer la prensa porteña: 'fuerte triunfo político de Larreta' sobran los análisis!".Y se preguntó: "El federalismo? pulverizado, la ciudad más rica simplemente se burla!; La República? sin vigencia a las facultades del Congreso…una cautelar y listo!!".La gobernadora de Santa Cruz,, consideró que "quebranta el federalismo" el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el porcentaje de reasignación de fondos coparticipables, en el marco de una disputa legal entre el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno nacional."Un fallo de la Corte Suprema de Justicia arrasa los límites entre los poderes, quebrantando el federalismo", evaluó la mandataria santacruceña en un posteo en su cuenta de Twitter y definió como "un sombrío día para nuestra República" la resolución del máximo tribunal.Para Alicia Kirchner, el fallo representa "un sesgo autoritario que nuestro país no debe revivir" y agregó: "Nuevamente la balanza se desequilibra".Por su parte, el gobernador de La Rioja,, señaló que "el fallo de la Corte Suprema a favor de CABA en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional ya que Capital Federal no es una provincia".Y argumentó que "fallar a favor de Larreta significa menos recursos para las provincias y más recursos para la Ciudad más rica de la Argentina que no produce ningún bien, solo brinda servicios económicos, gastronómicos y hoteleros"."Necesitamos de un federalismo real con recursos para que todas las provincias podamos seguir desarrollando nuestros lugares para el bienestar de la gente", completó el mandatario riojano en la misma red social.El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó que "el fallo de la CSJN sobre la devolución de fondos a CABA representa un golpe al federalismo"."Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación", completó.El gobernador de Chubut,, consideró que el fallo de la Corte Suprema a favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables "atenta contra el federalismo" y llamó a "seguir impulsando una repartición de fondos nacionales que contemplen las mismas oportunidades" para todos."La ciudad de Buenos Aires logró los puntos de coparticipación que deseaba, atentando contra las bases del federalismo, el desarrollo equitativo y justo de las argentinas y argentinos. Esto se dio a partir del fallo favorable de la Corte", afirmó Arcioni a través de su cuenta de Twitter.Para el mandatario chubutense, "la transferencia de recursos a la ciudad más rica del país genera asimetría en la distribución de los recursos y desigualdades contra las provincias del interior de nuestra Patria".A su vez, el gobernador de La Pampa,, consideró que el fallo de la Corte "pisotea el federalismo que consagra la Constitución Nacional", y afirmó que el máximo tribunal "defiende" así un "modelo de país unitario, injusto y para pocos"."Es un fallo que pisotea el federalismo que consagra la Constitución Nacional", expresó Ziliotto desde su cuenta de Twitter y dijo que "anula una ley y da a CABA recursos que el Gobierno federal distribuye en todo el interior".Se trata de una Corte Suprema que "defiende un modelo de país unitario, injusto y para pocos", añadió.La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.