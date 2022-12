La defensa de Pachelo pidió la excarcelación en la causa por los robos en barrios privados

Nicolás Pachelo junto a su abogada defensora, Raquel Pérez Iglesias, quien solicitó su libertad condicional / Foto: Victoria Egurza.

Sin peligro

Foto: Eliana Obregón.

Los hechos

La defensa de Nicolás Pachelo, quien el 2 de diciembre pasado fue absuelto por el crimen de María Marta García Belsunce,en distintos barrios privados del Gran Buenos Aires.El pedido fue efectuado por la abogada particular Raquel Pérez Iglesias ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San IsidroEn su presentación, a la que accedió Télam, la letrada recordó que Pachelo está con prisión preventiva por los robos desde el 4 de mayo de 2018, por lo que se encuentralo cual debe ponderarse como pauta favorable" al requerimiento de excarcelación.También recordó que interpuso en Casación bonaerense un recurso para adecuar el monto de la pena y que el mencionado tiempo que resta para acceder a la libertad condicionalque también tramita desde el 7 de diciembre último en la justicia.Además, la defensa solicitó el 14 de diciembre que Pachelo sea derivado a undentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).A su vez, la letrada destacó que, dado que "ya no existe peligro alguno de entorpecer u obstruir de ningún modo la acción de la justicia, como así también respecto del eventual peligro de fuga".Y en ese sentido recordó que el juez Esteban Andrejín, del TOC 4 de San Isidro, señaló en octubre pasado ante un pedido de morigeración de la prisión preventiva y excarcelación quede cara a un pedido de soltura".Pachelo(cuyas víctimas fueron Arturo Piano y Osvaldo Brucco), mientras que los restantes cuatro fueron por efracción cometidos entre 2017 y 2018 en los barrios privados Parque El Carmen, de la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui, y Tortugas, de Pilar.Los seis hechosPachelo quedó filmado ingresando a una vivienda que luego se estableció que era de César Martucci, exdiputado nacional y dirigente del club Boca Juniors, donde, tras forcejear una puerta de ingreso, sustrajo joyas, relojes y una caja fuerte.Pachelo ingresó en otra vivienda, propiedad de Sergio Cerullo.Pachelo ingresó en un auto marca Audi exhibiendo un DNI con la falsa identidad de Nicolás Giménez Zapiola. Con un cómplice no identificado, violentaron una puerta lateral del domicilio de Claudio Ragalli, ubicado en el lote 21 del barrio Casuarinas. Robaron 16 relojes de alta gama, cajas y garantías de esos y otros relojes, varias joyas con piedras preciosas y una caja de seguridad con teclado y perilla de apertura.Pachelo ingresó con la misma falsa identidad que usó en Hudson -Nicolás Giménez Zapiola-, en una camioneta Dodge RAM junto a su dueño, el coimputado Matías Marasco y el caddy de este último, Iván Alfredo Martínez, quienes estaban anotados en un torneo de golf.La primera casa robada fuequien denunció que le forzaron el vestidor y una caja fuerte y se llevaron 5.000 pesos, entre 400 y 800 dólares, tres barras de oro, relojes y joyas.: El tercer damnificado en este barrio cerrado fue el financista Christian Alan Guerrien, aunque sólo le llevaron una chomba azul, otra blanca y una cruz. Para entrar forzaron una puerta lateral y luego la puerta de la habitación principal.En la casa del empresario gastronómico Osvaldo Horacio Brucco - dueño de los restaurantes Happening, Gardiner y Tequila-, le desempotraron y robaron la caja fuerte que tenía en su vestidor con 32.000 euros, una pistola Glock con dos cargadores, documentación del arma, acciones de sus empresas y varias joyas. Las cámaras de seguridad de la propiedad de Brucco captaron a un ladrón -luego identificado como Pachelo-, "merodeando" el domicilio y huyendo con el cofre y la barreta entre sus manos.