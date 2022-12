Los principales partidos opositores pidieron el fin del “gobierno interino” de Guaidó

La "presidencia interina" de Juan Guaidó llega a su fin

Los principales partidos opositores le han sacado el apoyo a Guaidó. Foto: EFE

Tres de los cuatro mayores partidos de oposición en Venezuela reclamaron este miércoles el fin del “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó pero se pronunciaron a favor de mantener la supuesta vigencia de la composición de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) cuyo mandato venció hace casi dos años, informó la prensa local.Esa posición fue expresada por dirigentes deEsas tres agrupaciones integran junto a Voluntad Popular (VP, el partido de Guaidó, de centroderecha) el Grupo de los Cuatro (G4) que reúne a las cuatro fuerzas opositoras más numerosas del país.A ellas tres, según los diarios caraqueños El Universal y Tal Cual.afirmó el dirigente Alfonso Marquina, de PJ.Esas “instancias” serían los directorios designados por el “gobierno interino” para el Banco Central y la petrolera estatal Pdvsa, así como “una comisión ejecutiva que amplía sus funciones no solo para administrar gastos, sino también para representar y defender los activos”, explicó.Marquina subrayó queEl “gobierno interino” encabezado por Guaidó fue designado en enero de 2019 por la AN, que entonces tenía holgada mayoría opositora y no reconocía el mandato iniciado ese mes por el presidente Nicolás Maduro, por entender que surgió de elecciones irregulares.Sin éxito en esos objetivos, el “gobierno interino” comenzó a desvanecerse a partir de enero de 2021, cuando venció el mandato de los diputados del período que lo había nombrado y asumieron los electos para el quinquenio actual, con amplia mayoría chavista.Jaqueado además por denuncias de presunta corrupción, incluso desde sectores afines, recibió un golpe decisivo en marzo pasado, cuando Estados Unidos -hasta entonces su principal sostén político y económico- reanudó conversaciones con el gobierno de Maduro con el objeto de reemplazar con petróleo venezolano el que importaba de Rusia, al que dejó de comprarle a raíz de la intervención militar en Ucrania.en un vídeo difundido esta noche en redes sociales, según la agencia de noticias AFP.que tendrá acceso a recursos y activos que utilizará contra el pueblo, ganará espacios internacionales que había perdido y además se le abrirán las puertas de un proceso de normalización y legitimación dictatorial".