Organismos de Derechos Humanos aseguran que en Perú hubo un golpe de Estado

De la reunión en Buenos Aires llegaron, vía zoom, dos testimonios contundentes sobre la represión tras la caída de Castillo. (Foto: Victoria Egurza)

Desde Perú, dos fuertes denuncias

El expresidente Castillo, ahora encarcelado. (Foto AFP)

"Nos dicen que somos terroristas, cuando la mayoría de nuestra gente hace agricultura familiar, de subsistencia". María Cristina Cambizea, de la Plataforma Nacional Agraria

Representantes de organismos de derechos humanos argentinos nucleados en una organización que cumplió misiones en Colombia, Ecuador y Bolivia calificaron este miércoles la crisis surgida en Perú por la destitución del presidente Pedro Castillo comoy con la complicidad de la mandataria interina, la exvicepresidenta Dina Boluarte, y reclamaron la liberación del ex jefe de Estado.La posición fue hecha pública en una reunión que tuvo lugar en la sede de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en el barrio porteño de Congreso, en cuyo transcurso hicieron tambiénVía Zoom dos dirigente campesinos que rechazaron la decisión del parlamento de adelantar las elecciones, por considerar que esa medida debía ser tomada luego de una reforma constitucional que el mandatario destituido impulsó, pero que fue "saboteada" siempre por el Congreso, según afirmaron.Las y los integrantes de la Misión de Solidaridad Internacional y DDHHa las protestas surgidas a partir del 7 de este mes, cuando el parlamento destituyó a Castillo, a quien la justicia envió a la cárcel por un período de al menos 18 meses, bajo la acusación de rebelión y conspiración.Entre otros, hablaron ante la prensaLa Misión de Solidaridad Internacional y DDHH tuvo fuerte presencia a partir de noviembre de 2019, cuando realizó una recorrida para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, y luego hizo sendas visitas a Colombia y Ecuador con el mismo objetivo en el contexto de protestas sociales que fueron reprimidas por los organismos de seguridad estatales.Está en los planes del grupo hacer una misión a Perú, si bien no hay fechas aun definidas ySobre el final de la charla se emitieron videos conpara con el pueblo peruano de, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y del Premio Nobel de la paz, quien denunció que el "golpe de Estado contra Castillo fue impulsado por Estados Unidos y la derecha,", quien asumió el cargo luego de que el congreso declarara la vacancia del mandatario.Mediante una comunicación por Zoom,, que agrupa a unos dos millones de labriegos, aseguró queporque el poder "no podía permitir que un campesino fuera presidente de la república", y agregó que el parlamento "es una institución que tiene 4% de imagen positiva" en todo el país."Nosotros luchamos junto al presidente Castillo por la formación de una Asamblea Constituyente que reforme, pero el parlamento siempre la boicoteó", aseguró.El dirigente campesino centró también sus denuncias en los grandes medios de comunicación, que según dijo, "acompañaron permanentemente la campaña de ataques al presidente desde su primer día de gobierno".Por su parte,, denunció que la represión estatal "está montada en una campaña de mentiras que nos señala a todas y todos como terroristas", y lamentó el voto de anoche de adelanto de las elecciones de los parlamentarios procedentes de las regiones, puesAl respecto, la legisladora Velasco recordó que las mismas acusaciones se conocieron en los estallidos sociales que la Misión verificó, en Colombia y Ecuador.explicó.Sobre el final de la reunión pidió la palabra una peruana residente en la Argentina que se presentó como, para denunciar que las autoridades consulares no emitieron respuesta alguna ante las preguntas del amplio colectivo de connacionales que viven en Buenos Aires respecto de la situación en sus ciudades de origen.