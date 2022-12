Raverta lamentó la falta de quórum en la sesión que trataría la moratoria previsional

"La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800.000 argentinos y argentinas". Foto: Victoria Egurza

"No hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo. Dejar sin esta posibilidad a las argentinas y los argentinos, en lo inmediato, perjudica a casi 800.000 personas" Fernanda Raverta

El plan de pago de deuda previsional alcanza a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, los cuales podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, lamentó este miércoles la falta de quórum en la Cámara de Diputados, donde iba a debatirse, entre otros proyectos, el plan de pago de deuda previsional para que las personas que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, puedan regularizarlos."Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente", manifestó Raverta en un comunicado.En esta línea, la funcionaria apuntó que "la oposición retrasa una ley que están esperando casi 800.000 argentinos y argentinas"."Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)", agregó.El oficialismo de Diputados no consiguió esta tarde el quórum de 129 legisladores necesarios para sesionar, a pesar de haber propuesto ampliar el temario del plenario para conseguir el respaldo de Juntos por el Cambio, que ratificó su decisión de no bajar al recinto. Por otra parte, Raverta resaltó que el plan de pago tiene efectos muy positivos y es novedoso en cuanto a que genera previsibilidad al permitir adelantar cuotas antes de cumplir la edad jubilatoria, afianzando la cultura previsional."Además, es beneficioso en términos de recaudación para el sistema, por lo que no hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo. Dejar sin esta posibilidad a las argentinas y los argentinos, en lo inmediato, perjudica a casi 800.000 personas", puntualizó la titular de Anses.El plan de pago de deuda previsional alcanza a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, los cuales podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación; y a quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzarán los 30 de aportes, los cuales podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, acumulando así períodos para su futura jubilación.