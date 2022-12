Piden "extremar los cuidados" en las fiestas ante la suba de casos de coronavirus

"Hace un mes atrás, la positividad era del 2 al 3% y ahora aumentó al 40 ó 45%"

"Se vienen múltiples eventos sociales y hay que priorizar las reuniones al aire libre por sobre los lugares cerrados". Leonardo Caruana

➡️Si ya pasaron más de 4 meses de tu ultima dosis, acercate a tu centro de salud más cercano. La 3er dosis de refuerzo está destinada para todas las personas mayores de 18 años.



"Se vienen múltiples eventos sociales y hay que priorizar las reuniones al aire libre por sobre los lugares cerrados". Leonardo Caruana

Extremar cuidados ante la aparición de síntomas

El secretario de Salud de la ciudad de Rosario, Leonardo Caruana, pidióen las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, ante el aumento de casos de coronavirus que se registró en las últimas semanas en ese municipio santafesino.El responsable del área Salud local, indicó que en la última semana los casos de coronavirus aumentaron un 300 por ciento y se incrementó la positividad en "un 40 o 45 por ciento".En ese sentido, afirmó que "se vienen múltiples eventos sociales y hay que priorizar las reuniones al aire libre por sobre los lugares cerrados".En los eventos que se desarrollen en espacios cerrados recomendó "ventilar los ambientes y estar atentos a los síntomas porque ya no estamos ante una enfermedad que produce graves síntomas"."Ahora aparecen señales más inespecíficas y que pueden ser de cualquier enfermedad respiratoria", apuntó.A su vez, recomendó que si llegaran aparecer indicios de la enfermedad "hay que quedarse aislados 5 días, utilizar barbijo y no concurrir a eventos sociales si estamos con síntomas porque vamos a estar contagiando".Añadió que "tenemos que cuidar a los adultos mayores usando barbijo, estando en ambientes con ventilación cruzada, no debemos compartir vasos, ni utensilios y si estamos con síntomas no ir a las reuniones"."Hemos tenido en algunas semanas una variación del 300 por ciento en relación al incremento de casos y también a la positividad", dijo Caruana en declaraciones a la radio LT8 de la ciudad de Rosario."Hace un mes atrás, la positividad era del 2 al 3% y ahora aumentó al 40 ó 45%", abundó.Y añadió que, pero aclaró que "no se ve en el sector de la salud pública un correlato con lo que se veía en otros incrementos de casos durante la pandemia, que impactaron en la ocupación de camas en sala general y en cuidados críticos. Esto no se ve ahora".Por último, remarcó la importancia de retomar las medidas de prevención y destacó "la jerarquización de la vacuna, porque hay un correlato de que este número de casos, que en su mayoría son leves y no provocan estrés en el sistema sanitario como teníamos en otros momentos".