La Cruz Roja difundió recomendaciones para pasar las fiestas de "manera segura"

La Cruz Roja recomienda tomar precauciones y hacer comidas livianas.

La Cruz Roja Argentina emitió este miércolesy recomendaron -entre otras- mantenerse hidratado y comer de manera variada, no conducir si se ingieren bebidas alcohólicas, y no dejar ningún objeto que pueda ser peligroso al alcance de niños y niñas.En un listado con recomendaciones, advirtieron queA través de un comunicado,Para evitar accidentes durante las celebraciones, si se ingieren bebidas alcohólicas,También, recomendó "tener cerca los números de emergencia local y el botiquín de Primeros Auxilios en un lugar de fácil acceso".En otro de los ítems de la lista,, sobre todo si se registran altas temperaturas.Por otro lado, el texto indicó que ante un corte de energía es recomendableAdemás, se aconsejó evitar abrir la heladera para conservar los alimentos lo más frescos posibles y tener "extremo cuidado con medios de iluminación como velas".En la misma línea, la asociación pidió ry recordó que, en caso de no tener batería en el celular, se puede utilizar otros dispositivos como una computadora portátil para brindar energía.Respecto a los consejos para transitar una ola de calor, la Cruz Roja sugirió; no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17); evitar bebidas alcohólicas y/o con alto contenido de azúcar y evitar comidas muy abundantes.A su vez, agregó la importancia de ingerir verduras y frutas; reducir la actividad física; usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero y anteojos oscuros; y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.