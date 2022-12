Cancillería presentó el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023

Empresarios destacaron la política de promoción de Cancillería para reforzar sus exportaciones

Un grupo de empresarios de sectores diversos como el químico, el alimenticio y de la economía basada en el conocimiento, valoró hoy las acciones llevadas a cabo por la Cancillería respecto de la promoción de sus productos en el exterior, y el impulso positivo que han obtenido como resultado de ellas.



“La agenda que genera Cancillería es fundamental porque la cantidad de contactos es incomparable con los de la empresa por más años que tenga”, enfatizó Omar Yapur, director de Inupas, fabricante cordobesa de las pastas Bettini, que exporta desde el 2001 a 17 países.



La firma alimenticia es una de las empresas que relató sus experiencias con los programas oficiales en un panel multisectorial organizado en el Palacio San Martín, en ocasión de la presentación del Plan Nacional de Promoción de Exportaciones 2023.



Entre las modalidades que utiliza Cancillería para coordinar la promoción de los productos argentinos en el exterior se encuentran las ferias, las misiones comerciales y las rondas de negocios.



“A veces cuando hablamos de ferias parece algo abstracto. No las organizamos sino que nosotros abrimos la posibilidad de participar en ellas a las empresas”, explicó Juan Usandivaras, presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.



Solamente este año –indicó- se realizaron 85 ferias y más de 1.600 empresas argentinas participaron de estos viajes de negocios para contactarse con potenciales compradores.



“Las rondas, en cambio, funcionan de manera inversa. Traemos compradores del exterior y los sentamos con nuestras empresas, en general de pequeño calibre y que no tienen los recursos para instalarse en una feria”, señaló.



Asimismo, destacó la tarea de asistencia técnica brindada a través del Programa Desafío Exportador que pone a disposición de las empresas con potencial para exportar un profesional calificado para formular un plan de negocios internacional a medida.



“Formulamos más de 900 planes a través de este programa por lo que, potencialmente, hemos creado más de 900 nuevos exportadores en Argentina. Está a disposición de todos y no tiene costos para las empresas”, afirmó Usandivaras.



Por su parte, Alfonso Sabattini e Hijos, empresa nacida en 1959, produce productos hidráulicos para camiones.



“Empezamos el camino de exportar en 1999 pero nos fue muy mal y fue muy improvisado. Desde 2017 empezamos un sendero de crecimiento importante para explotar y sólo este año crecimos un 83% en unidades, consolidando a Brasil como mercado importante”, señaló Alejandro Sabbatini, gerente general de la empresa de autopartes que destacó el rol de las exportaciones para “diversificar el riesgo” e incorporar “know how” para el mercado interno.



Detalló que en 2013 fue la primera misión en Mozambique junto con Cancillería, y que ello le permitió darse cuenta “lo importante de golpear la puerta y entrar con el respaldo de un país".



“Este año participamos en misiones en Ecuador y Paraguay y nos fue excelente, sobre todo en la búsqueda de contrapartes perfectas para nosotros que fabricamos algo especifico”, afirmó.



Tras lo cual llegó el turno de Diego López, gerente de asuntos regulatorios de Laboratorios CDV, empresa que desarrolla productos biológicos y reactivos para la santidad animal, además de vacunas para ganado y acuicultura, que busca sumar más destinos en Asia y África.



La firma, que cuenta con dos plantas en el Parque Industrial de Pilar e invirtió US$ 60 millones en una tercera, comenzó el año pasado a internacionalizar su producción, más allá del mercado latinoamericano.



A través de la coordinación de Cancillería, la empresa exportó este año siete millones de dosis de vacunas contra la fiebre aftosa a Indonesia, país impactado por un brote, tras estar libre de la misma desde los años noventa.